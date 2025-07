Murió famosa presentadora de televisión a sus 31 años: una de sus últimas apariciones fue en Cartagena

El entorno de la televisión latinoamericana se encuentra de luto porque una de sus presentadoras y conductoras más famosas falleció de manera inesperada a sus 31 años.

Se trata de Mayra Tercero, que era oriunda de Honduras y trabajaba en el reconocido programa Dale Like, de TV Azteca.

La muerte de la famosa presentadora de televisión fue el 13 de julio de 2025 y la confirmó TV Azteca Honduras a través de un sentido comunicado.

¿De qué murió Mayra Tercero, la reconocida presentadora de televisión de Honduras?

Aunque la causa exacta de la muerte de Mayra Tercero no se ha confirmado, se conoció que aquejó un fuerte dolor abdominal durante sus últimos momentos de vida y que, lamentablemente, falleció cuando la estaban trasladando a una entidad médica de Tegucigalpa, Honduras.

Además, una de las hipótesis que ha surgido es que, presuntamente, pudo haber sufrido una intoxicación. Sin embargo, su familia le pidió a las autoridades que abran una investigación rigurosa para determinar si hubo negligencia médica.

"TV Azteca Honduras, ante el sensible fallecimiento de Mayra Tercero, reconocida presentadora de nuestro programa de entretenimiento Dale Like, comunica lo siguiente: no solo fue una figura carismática en pantalla, sino también una compañera profesional y querida por todos quienes formamos parte de esta casa televisiva. Su energía, entrega y alegría marcaron una huella imborrable en la televisión nacional", se comenzó manifestando en el comunicado en el que se confirmó la muerte.

"Como homenaje a su vida y legado, el 14 de julio Dale Like llega a su último programa. Una emisión en la que recordamos los mejores momentos de Mayra en nuestra pantalla. En respeto a su memoria y el invaluable aporte que brindó a este proyecto, apagamos las luces del foro de Dale Like y guardamos estas memorias en nuestros corazones. A su familia, compañeros y amigos, deseamos fortaleza y resignación en este difícil momento", se complementó.

El último post de Mayra Tercero fue dedicado a Cartagena, Colombia

Mayra Tercero, que era muy activa en sus redes sociales, realizó su último post el 10 de julio de 2025. En este, compartió 11 fotos en Cartagena, Colombia, y escribió un mensaje de amor.

"La puerta del amor. Dice la leyenda que si vas a Cartagena, tienes que tocar la puerta de la catedral para casarte con el amor de tu vida", fueron sus palabras.