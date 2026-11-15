Hablan la gobernadora de Meta y el alcalde de Neiva tras múltiples atentados que sacudieron sus regiones

Una ola de violencia terrorista sacudió este domingo 15 de noviembre los departamentos de Meta y Huila, donde grupos armados perpetraron ataques simultáneos contra peajes y torres de energía.

Esta grave situación encendió las alarmas, razón por la que las autoridades respondieron con consejos de seguridad extraordinarios y el anuncio de medidas urgentes.

Gobernadora de Meta atribuyó el ataque a peaje Pipiral a disidencias

El ataque más grave ocurrió a las 2:25 de la madrugada en el peaje de Pipiral, vía Bogotá - Villavicencio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre abandonó un vehículo gris cargado con explosivos y huyó en motocicleta con un cómplice.

Un minuto y 17 segundos después, el automóvil explotó. La alerta temprana de los trabajadores permitió evacuar el lugar y evitar víctimas mortales.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, atribuyó los hechos a la disputa territorial entre facciones de las disidencias de las Farc.

Aquí, desafortunadamente, en el departamento de Meta hacia el sur tenemos el enfrentamiento de un grupo de delincuenciales que es el Estado Mayor Central de las Farc, ‘Iván Mordisco’ y alias Calarcá, que viene una disputa por el control territorial por los corredores de narcotráfico.

Cortés anunció que "cualquier información que nos puedan suministrar, estamos atentos a recibirla y la recompensa va hasta $20 millones para quienes nos puedan ayudar a encontrar los responsables".

Además, reveló que la Policía encontró la motocicleta utilizada por los atacantes y que las investigaciones avanzan.

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¿Quiénes son los responsables del ataque en Neiva?

En Huila, la situación fue igualmente crítica. Las disidencias de las Farc detonaron un vehículo con explosivos en el peaje ubicado entre Neiva y Aipe, paralizando la movilidad en el centro del departamento.

Otro vehículo cargado con explosivos fue abandonado en el peaje Los Cauchos, pero afortunadamente no fue detonado.

El alcalde de Neiva, Germán Casagua, detalló las decisiones tomadas en el consejo de seguridad extraordinario:

El ministro de Defensa se compromete para que esta semana que viene, ya haga presencia el grupo FUDRA del Ejército. Son 350 hombres que llegan a reportar la seguridad del departamento.

Los ataques incluyeron la destrucción de torres de energía que afectaron el suministro eléctrico en varios municipios. La ministra de Minas se comprometió a restablecer el servicio en no más de 48 horas, según informó el alcalde Casagua.