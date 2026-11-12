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¿Cómo avanza la propuesta de militarización de Bogotá? Alcalde Galán respondió

La propuesta de incorporar de manera permanente a 2.000 policías militares para apoyar la seguridad de Bogotá abrió un nuevo debate en el Concejo de la ciudad.

Yhonay Díaz

noviembre 12 de 2026
02:00 p. m.
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La posibilidad de recurrir a la asistencia militar para enfrentar los problemas de seguridad en Bogotá llegó al centro del debate político en el Concejo.

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Durante un cabildo abierto, que comenzó a las 9:00 de la mañana de este 12 de noviembre y contó con la participación del alcalde Carlos Fernando Galán y su gabinete, concejales de diferentes sectores expusieron sus posiciones sobre la presencia de uniformados del Ejército para apoyar las labores de seguridad en la capital.

La discusión dejó en evidencia las diferencias sobre la pertinencia de esta medida y, especialmente, sobre el papel que deberían desempeñar las Fuerzas Militares frente a las dificultades que enfrenta la Policía para atender los problemas de orden público.

Uno de los concejales que respaldó la posibilidad de avanzar con esta estrategia fue Andrés Barrios, quien aseguró que existe una alternativa concreta para reforzar la seguridad de Bogotá.

La solución, alcalde, está a una firma. Hay 2,000 policías militares dispuestos a apoyar a nuestra ciudad de manera permanente.

Su planteamiento puso sobre la mesa la posibilidad de incorporar capacidades militares a las estrategias de seguridad, en un momento en el que distintos cabildantes consideran necesario evaluar nuevas herramientas para responder a la situación que vive la capital.

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Voces encontradas sobre la militarización de Bogotá

Desde otra posición, la concejal Heidy Sánchez cuestionó los resultados de las intervenciones de asistencia militar que ya se han desarrollado en algunos sectores de Bogotá.

Señaló que durante la actual administración se ha recurrido a este mecanismo en lugares como San Bernardo, María Paz y Santa Fe, pero aseguró que estas actuaciones no han conseguido modificar las condiciones de inseguridad en esas zonas.

Que en esta administración, como usted lo expresó, ha habido asistencia militar (…) y eso efectivamente no ha variado las condiciones en materia de inseguridad en estas zonas.

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Galán rechaza que los militares reemplacen a la Policía

Ante las posiciones expresadas por los concejales, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, presentó la postura de su administración frente a la posibilidad de ampliar la participación de las Fuerzas Militares en las labores de seguridad.

El mandatario manifestó que no está de acuerdo con que los militares lleguen a sustituir las funciones que actualmente desempeña la Policía Nacional. También rechazó la idea de que las capacidades policiales de Bogotá estén sobrepasadas hasta el punto de representar un riesgo estratégico o una situación grave de orden público.

Con esta posición, Galán marcó una diferencia frente a quienes consideran que la incorporación permanente de policías militares podría convertirse en una alternativa para enfrentar los problemas de seguridad de la capital.

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