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Carro 'fantasma' en carril de Transmilenio mató a joven: familia exige videos para hallar al responsable

El accidente ocurrió en la madrugada en la avenida Caracas; el responsable huyó y familiares piden acceso a grabaciones clave del sistema de transporte.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
08:00 p. m.
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La muerte de un joven en un accidente de tránsito en Bogotá ha generado indignación. El hecho involucra a un “carro fantasma” que circulaba por el carril exclusivo de Transmilenio y que tras atropellar a dos personas, se dio a la fuga.

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La familia de la víctima insiste en que las cámaras del sistema de transporte pueden ser determinantes para identificar al responsable.

De acuerdo con el testimonio de Eduardo Zea, hermano de la víctima, el siniestro ocurrió hacia las 3:30 a. m. del 18 de marzo de 2026. Juan Sebastián Triviño, de 32 años, cruzaba la avenida Caracas junto a una acompañante cuando un vehículo que transitaba a alta velocidad por el carril exclusivo los impactó. El conductor no se detuvo y escapó del lugar.

Durante una entrevista con Alerta Bogotá, Zea explicó que existen al menos ocho cámaras ubicadas en estaciones cercanas al lugar del siniestro que podrían aportar información clave como la placa y características del vehículo implicado.

Estado de la acompañante y avances en la investigación

La mujer que acompañaba a la víctima, resultó gravemente herida y actualmente enfrenta un proceso de recuperación prolongado.

La familia de Juan Sebastián ha insistido en la necesidad de celeridad en el proceso investigativo. Han solicitado a las autoridades que el caso no quede en la impunidad y que se priorice la obtención de pruebas clave, especialmente las grabaciones de cámaras de seguridad.

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