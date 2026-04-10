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Grupos en redes sociales estarían siendo usados para incentivar la zoofilia con material explícito

Según las denuncias, difundidas en redes sociales, estos grupos no solo comparten este material ya que también incentivan a cometer estos abusos contra los animales.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

abril 10 de 2026
04:13 p. m.
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En Colombia cada vez más se están denunciando los atroces casos de maltrato animal que día a día dejan a miles de estos seres sintientes afectados.

Por esto, una nueva denuncia en redes sociales ha alertado a la comunidad animalista ya que se han identificado grupos en redes sociales dedicados a compartir contenido de zoofilia e incentivar esta práctica entre los participantes.

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Denuncian grupos de zoofilia en Colombia

Una reciente denuncia, difundida por el usuario Camilo Jaramillo en Instagram, reveló que actualmente existirían grupos en redes sociales como X y Telegram en donde los usuarios comparten todo tipo de vejámenes contra los animales y también hacen invitaciones para reunirse, en puntos estratégicos, con el objetivo de cometer actos sexuales contra estos seres sintientes.

Según la denuncia anónima, los promotores de estas actividades se esconden tras perfiles falsos y números telefónicos que cambian constantemente para evitar su rastreo. Así mismo, estarían solicitando a los integrantes de estos grupos a enviar contenido de zoofilia para poder participar de las reuniones clandestinas.

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¿Qué pasa con la zoofilia en Colombia?

Este aberrante hecho se suma a la reciente aprobación en tercer debate de la ley que busca penalizar la zoofilia con cárcel y que sea catalogada dentro del Código Penal como un delito.

Este proyecto de ley prevé sanciones que también incluye prisión de 48 a 55 meses, lo que significa de 4 a 5 años, multas que oscilan entre los 30 y 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad especial de 1 a 3 años para actividades vinculadas con el manejo y cuidado de animales.

Actualmente, en Colombia la zoofilia no es considerada como un delito. No obstante, la ley 2455 del 2025 explica que el abuso sexual contra animales hace parte de las circunstancias de agravación punitiva que pueden aumentar de la mitad a las tres cuartas partes de las penas.

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