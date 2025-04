Carta de Álvaro Leyva: ¿Problemas personales del presidente o asuntos del Estado?

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en las últimas horas, es la carta firmada por el excanciller Álvaro Leyva en donde se refiere a presuntos problemas del presidente Gustavo Petro en donde, entre otras, lo señala como un adicto a las drogas.

RELACIONADO Excanciller Álvaro Leyva se despacha contra el presidente Gustavo Petro en dura carta

En la Mesa Ancha de Noticias RCN se analizó esta situación, debatiendo si se trata de un tema enteramente personal por parte del mandatario o si por el contrario tiene que ser motivo de discusión a nivel público al ser un problema del Estado.

¿Es un tema personal la supuesta adicción del presidente?

Para Óscar Cortés, politólogo invitado del día, esta carta es un ataque de tinte político pensando en la campaña de 2026. "La pregunta que nos deberíamos hacer es el por qué se está sacando hasta ahorita esta carta. Leyva sale del gobierno hace casi un año y el viaje que él menciona al París fue hace más de dos años".

Entre tanto, Juana Afanador aseguró que un tema como una supuesta adicción a las drogas no es algo que se pueda tomar a la ligera. "Leyva no es un médico experto en adicciones para poder dar ese tipo de conceptos que son de nivel médico y que son muy importantes para que alguien sea considerado como un adicto".

Por otro lado, para Julio César Iglesias este tipo de comportamientos no corresponden a algo netamente personal y menos si se trata de un jefe de Estado. "Si Leyva dice que el presidente desapareció dos días en París no es personal sino que es un asunto de seguridad nacional. Si no se conoce su paradero durante dos días, ¿entonces quién gobernó a Colombia, así sea desde el extranjero, durante esos dos días?".

¿Hay algo detrás de la carta de Leyva?

Para Iglesias, Leyva no es el único que ha hecho este tipo de cuestionamientos. " A ver, es que tampoco es que solamente el señor Leyva haya dicho esto. Personas que además no han sido históricos opositores del presidente dicen que esto está ocurriendo y eso sí debería llevar a una reflexión sobre si las decisiones del presidente están ocurriendo debido a la interferencia de sustancias".

RELACIONADO Presidente Petro respondió la carta de Álvaro Leyva y contó qué pasó en París

Sin embargo, Afanador dice que "no podemos pedir a punta de especulaciones atentar contra la vida privada de los demás. Hay unos límites para todo y para todos".

Finalmente, Cortés insistió en la posibilidad de un intento de saboteo a la campaña presidencial. "Yo creo que es un ataque personal a las puertas de una campaña presidencial. Estamos en un país muy polarizado en este momento políticamente y pues creo que ese ataque va mucho más personal y mucho más hacia una campaña política".