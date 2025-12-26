Arturo Vidal sorprendió en la Feria de Cali y desató furor entre los asistentes: videos

Arturo Vidal no pasó desapercibido en una de las noches más emblemáticas del calendario cultural en Colombia. El futbolista chileno fue captado disfrutando de la Feria de Cali, uno de los eventos más importantes del país, donde su presencia generó sorpresa entre asistentes y un amplio eco en redes sociales.

El mediocampista, reconocido por su carácter dentro de la cancha y su extensa trayectoria internacional, se convirtió en uno de los invitados más comentados del tradicional Salsódromo.

La aparición del volante coincidió con la jornada inaugural de la versión número 68 de la Feria, que se desarrolló en medio de un ambiente festivo marcado por la música, el baile y la identidad salsera de la capital del Valle del Cauca.

A pesar de la lluvia que acompañó parte del desfile, la celebración no se detuvo y mantuvo una masiva asistencia a lo largo de la Autopista Suroriental.

Arturo Vidal, invitado de lujo en el Salsódromo de Cali

Diversos videos difundidos por asistentes mostraron a Arturo Vidal siguiendo el ritmo de las coreografías desde una de las carrozas oficiales, saludando al público y compartiendo el entusiasmo que caracteriza a la Feria de Cali.

El chileno estuvo acompañado por su pareja, la modelo colombiana Sonia Isaza, con quien ha sido visto recorriendo distintos puntos de la ciudad durante sus días de descanso.

La presencia del futbolista despertó reacciones inmediatas entre los espectadores, quienes no dudaron en reconocerlo y registrar el momento con sus teléfonos móviles. Vidal, acostumbrado a los grandes escenarios deportivos, se mostró relajado y cercano, disfrutando de una fiesta que exalta la cultura y el folclor del suroccidente colombiano.

La Feria de Cali continúa su agenda cultural y musical

El Salsódromo marcó el inicio de una programación que se extenderá durante varios días y que incluye más de 50 actividades culturales, artísticas y musicales en distintos sectores de la ciudad. Según cifras oficiales, cerca de 32.000 personas presenciaron el desfile inaugural, en el que participaron alrededor de 2.200 bailarines, una cifra superior a la de ediciones anteriores.

La versión 2025 de la Feria ha puesto especial énfasis en los procesos formativos en danza, con una amplia participación de escuelas infantiles y juveniles. Autoridades locales destacaron el impacto del evento como motor cultural y turístico, así como su proyección internacional bajo el lema “De Cali para el mundo”.

Mientras Arturo Vidal continúa disfrutando de sus vacaciones en Colombia, su paso por la Feria de Cali dejó una postal que mezcla fútbol, salsa y espectáculo, reafirmando el alcance global de una de las fiestas más representativas del país.