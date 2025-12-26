CANAL RCN
Tormenta invernal provoca más de 1.000 cancelaciones de vuelos en EE.UU.

Los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más golpeados por la emergencia.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 26 de 2025
03:29 p. m.
Las aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos en Estados Unidos este viernes, en plena temporada alta de viajes navideños, debido a las advertencias de tormenta invernal severa y fuertes nevadas pronosticadas en el Medio Oeste y el noreste del país.

Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima gélido que podría prolongarse durante el fin de semana.

Aeropuertos de Nueva York y Chicago, entre los más afectados

De acuerdo con el sitio web FlightAware, hasta las 18H30 GMT se habían registrado 1.364 vuelos cancelados y 4.267 retrasados. Los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más golpeados por la emergencia. Solo en la zona de Nueva York se contabilizaron 785 cancelaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó intensas nevadas en la región superior de los Grandes Lagos durante el día, con el foco de la tormenta desplazándose hacia el noreste. "Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones", advirtió la entidad.

Nueva York activa medidas de emergencia

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y el despliegue de equipos municipales para limpiar las vías. "Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público", señaló.

La combinación de cancelaciones aéreas, retrasos y carreteras peligrosas marca un inicio de fin de semana complicado para miles de viajeros que intentan regresar a casa tras las celebraciones navideñas.

