James Rodríguez recibe nuevo 'portazo' a pocos días de terminarse el 2025: importante club lo descartó

El mercado de fichajes de fin de año en Sudamérica suele estar marcado por grandes regresos y movimientos estratégicos, pero para James Rodríguez, el panorama parece haberse convertido en un laberinto de difícil salida.

A sus 34 años, y tras confirmarse su salida del Club León de México, el capitán de la Selección Colombia busca desesperadamente un destino que le garantice la competitividad necesaria para liderar a la "Tricolor" en el Mundial 2026.

Durante las últimas semanas, diversos medios mexicanos y colombianos alimentaron la narrativa de un posible regreso de James al São Paulo, club donde militó en 2023 antes de su breve paso por el Rayo Vallecano y su etapa en la Liga MX.

James Rodríguez es descartado en Brasil para el 2026

No obstante, la ilusión duró poco. La prensa brasileña, encabezada por fuentes cercanas a la dirigencia del "Tricolor Paulista", fue tajante al desmentir estas versiones. El club atraviesa una política de austeridad financiera tras experiencias previas poco fructíferas con contratos astronómicos (incluyendo el del propio colombiano y el de Dani Alves).

Según reportes de Globo Esporte, la directiva ha decidido no volver a apostar por jugadores con salarios tan elevados que no garantizan una presencia constante en el once titular debido a su historial de lesiones o compromisos internacionales.

Pero São Paulo no ha sido el único en "tirarle la puerta en la cara". Otros gigantes del Brasileirão como Flamengo, Palmeiras y Corinthians, que en el pasado mostraron algún interés por el mediocampista, parecen haber pasado página. Los argumentos son recurrentes: la alta ficha salarial y la falta de continuidad que James ha mostrado en sus últimos tres clubes.

A esto se suma la postura de técnicos como Luis Zubeldía, quien ya tuvo roces con el jugador en su etapa anterior en Brasil por la exigencia física del fútbol actual, un aspecto donde James ha sido cuestionado.

Mientras el fútbol brasileño se vuelve cada vez más atlético y dinámico, el perfil del "10" clásico parece encajar menos en los esquemas de los principales candidatos al título.