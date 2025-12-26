CANAL RCN
Colombia

CNE abre indagación preliminar contra lista a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá

Lo llamativo del proceso es que la demandante, Claudia Patricia Calao, hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
04:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar contra la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico, tras una solicitud presentada por la ciudadana Claudia Patricia Calao González, quien pidió la revocatoria de la inscripción al "considerar que dicha inscripción desconoce el resultado vinculante de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025".

CNE informa decisiones de partidos y movimientos frente a consultas del 8 de marzo de 2026
RELACIONADO

CNE informa decisiones de partidos y movimientos frente a consultas del 8 de marzo de 2026

La demanda y el trasfondo político

Lo llamativo del proceso es que la demandante, Claudia Patricia Calao, hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro, una de las congresistas que ha manifestado su inconformidad con la forma en que se definieron las listas del Pacto Histórico.

Según los acuerdos políticos internos, las candidaturas se inscribieron bajo el principio de paridad y alternancia de género —listas “cremallera”—, lo que para sectores críticos alteró el orden descendente de votación que se había pactado en la consulta interpartidista.

Tribunal niega tutela de Ricardo Roa contra decisión del CNE
RELACIONADO

Tribunal niega tutela de Ricardo Roa contra decisión del CNE

En su escrito, Calao argumenta que la conformación de la lista desconoció el resultado democrático de la consulta y aplicó de manera indebida el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 sobre paridad, lo que, en su criterio, “vició la conformación de la lista y justifica la solicitud de revocatoria de la inscripción”.

El proceso en el CNE

El Auto señala que el CNE debe garantizar el debido proceso y los derechos políticos de los aspirantes, por lo que ordenó requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Movimiento Pacto Histórico, a Colombia Humana y a la propia coalición “Pacto Histórico Bogotá” para que se pronuncien sobre los hechos y aporten documentación. También se solicitó a la demandante ampliar su solicitud con pruebas adicionales.

La indagación preliminar busca establecer si la lista inscrita corresponde efectivamente a las candidaturas seleccionadas en la consulta y si el orden de los renglones respeta la normativa electoral vigente y los acuerdos partidarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Capturan al presunto sicario que asesinó a un coronel en Popayán: ¿De quién se trató?

Santa Marta

Una perrita habría sido lanzada de un puente de 15 metros en Santa Marta

Antártida

La historia del capitán Carlos Torres, el “papá del buque” que guía al ARC Simón Bolívar hacia la Antártida

Otras Noticias

Fútbol

James Rodríguez recibe nuevo 'portazo' a pocos días de terminarse el 2025: importante club lo descartó

El volante cafetero sigue en la búsqueda de equipo para el próximo año.

Ministerio de Transporte

Conductores en Colombia tendrán importante beneficio para 2026: esto es lo que se sabe

Desde el Ministerio se confirmó la ampliación de un plazo que muchos conductores necesitan.

Estados Unidos

Tormenta invernal provoca más de 1.000 cancelaciones de vuelos en EE.UU.

Viral

Jessica Cediel estalló en redes tras críticas de Tuti Vargas por publicar fotos del funeral

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores