CNE abre indagación preliminar contra lista a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar contra la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico, tras una solicitud presentada por la ciudadana Claudia Patricia Calao González, quien pidió la revocatoria de la inscripción al "considerar que dicha inscripción desconoce el resultado vinculante de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025".

La demanda y el trasfondo político

Lo llamativo del proceso es que la demandante, Claudia Patricia Calao, hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro, una de las congresistas que ha manifestado su inconformidad con la forma en que se definieron las listas del Pacto Histórico.

Según los acuerdos políticos internos, las candidaturas se inscribieron bajo el principio de paridad y alternancia de género —listas “cremallera”—, lo que para sectores críticos alteró el orden descendente de votación que se había pactado en la consulta interpartidista.

En su escrito, Calao argumenta que la conformación de la lista desconoció el resultado democrático de la consulta y aplicó de manera indebida el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 sobre paridad, lo que, en su criterio, “vició la conformación de la lista y justifica la solicitud de revocatoria de la inscripción”.

El proceso en el CNE

El Auto señala que el CNE debe garantizar el debido proceso y los derechos políticos de los aspirantes, por lo que ordenó requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Movimiento Pacto Histórico, a Colombia Humana y a la propia coalición “Pacto Histórico Bogotá” para que se pronuncien sobre los hechos y aporten documentación. También se solicitó a la demandante ampliar su solicitud con pruebas adicionales.

La indagación preliminar busca establecer si la lista inscrita corresponde efectivamente a las candidaturas seleccionadas en la consulta y si el orden de los renglones respeta la normativa electoral vigente y los acuerdos partidarios.