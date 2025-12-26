CANAL RCN
Colombia

Capturan al presunto sicario que asesinó a un coronel en Popayán: ¿De quién se trató?

Menos de un mes después, las autoridades dieron con el principal sospechoso.

Presunto sicario que asesinó a un coronel en Popayán.
Presunto sicario que asesinó a un coronel en Popayán. Foto: Ministerio de Defensa.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
04:02 p. m.
En las últimas horas, las autoridades capturaron al presunto responsable del asesinato del coronel Rafael Granados Rueda, crimen ocurrido el pasado jueves 27 de noviembre en Popayán.

Aquel día, el uniformado estaba yendo hacia su casa, cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon varias veces. Lo militares que vigilaban los alrededores le brindaron primeros auxilios y lo llevaron a un centro médico, pero murió a las pocas horas por la gravedad de las heridas.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Las autoridades pusieron en marcha protocolos de búsqueda y reacción, tanto la Policía como el Ejército. “Este cobarde asesinato constituye una afrenta directa contra quienes con honor y compromiso trabajan diariamente por la seguridad y estabilidad de la región”, expresaron las fuerzas militares.

De igual forma, se había dispuesto una recompensa de 200 millones de pesos para capturar a los responsables.

El capturado es conocido como ‘Jean Pol’ y fue ubicado en Jamundí. Le hallaron un revólver y dos celulares. Además, se cree que una de las armas fue la que usó en el asesinato.

‘Jean Pol’ tenía el arma que habría usado el día del crimen

La operación estuvo en manos del Ejército, Policía y Fiscalía. Tras la legalización e imputación por homicidio y tráfico de armas de fuego, lo enviaron a prisión.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, destacó la captura: “No hay lugar donde los criminales se puedan esconder, mucho menos quienes asesinan a los miembros de nuestra fuerza pública (…) Esto nos permite conectarnos rápidamente y conocer quiénes fueron los autores intelectuales”.

Las últimas semanas han sido complicadas en el Cauca. Muestra de ello es el ataque con explosivos que efectuó el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central contra la estación de Policía de Buenos Aires. Esta disidencia es operada por ‘Iván Mordisco’.

