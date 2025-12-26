CANAL RCN
Colombia

Investigan extraña muerte de mexicana en un jacuzzi en Antioquia: estaba con su pareja

La pareja viajó por su aniversario. El hombre la encontró ahogándose en el jacuzzi.

Investigan muerte de mexicana en Antioquia.
Investigan muerte de mexicana en Antioquia. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
05:05 p. m.
El reporte oficial de la Policía de Antioquia indicó que a las 7:00 p.m. del miércoles 24 de diciembre, murió Ana Carolina Herrera Torres, originaria de México y que tenía 26 años.

Trabajaba como agente bilingüe de telefonía de ventas. Las autoridades indicaron que había venido a Colombia para celebrar el aniversario con su pareja, Juan Eduardo de la Cabada Avilés, de 36 años también mexicano. Ambos vivían en Cancún.

¿Quién era la mexicana?

Sin embargo, la celebración se transformó en pesadilla cuando el hombre la encontró ahogada en el jacuzzi del Airbnb que habían rentado en el centro de El Carmen de Viboral. A pesar de brindarle primeros auxilios, no pudo reanimarla.

Cuando los bomberos y la Policía llegaron, Herrera estaba en el suelo y sin signos vitales. La causa de la muerte fue paro cardiorrespiratorio. No tenía lesiones de violencia, aunque se encontraron estupefacientes.

Encontraron estupefacientes en la escena

Las muertes de extranjeros en hostales u hospedajes de este tipo han ocurrido varias veces de 2025 en el departamento.

Por ejemplo, el 15 de marzo se encontraron un francés y un estadounidense en Laureles, concurrida zona de Medellín; aunque siendo reportes aislados. Tal y como el caso más reciente, se encontraron sustancias, lo cual abrió la posibilidad de que se hayan quitado la vida o una sobredosis.

Para octubre, se conoció que cinco turistas provenientes de México viajaron a Itagüí y tras contactar mujeres por aplicaciones de citas, uno de ellos murió.

Al parecer, les suministraron escopolamina en sus bebidas, por lo que en cuestión de horas perdieron el conocimiento. Las mujeres también les habrían robado dinero y objetos de valor. Marco Antonio Jaramillo Ramírez, así se llamaba el mexicano fallecido.

