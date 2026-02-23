CANAL RCN
Cartel de alias El Mencho tendría nexos con Clan del Golfo, ELN y disidencias en Colombia

Investigadores coinciden en que su relación es cercana desde hace décadas y que Nemesio Oseguera, “El Mencho”, compraba toneladas de cocaína a los grupos armados colombianos.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
01:36 p. m.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el mando de alias El Mencho, hasta que fue dado de baja en una operación del gabinete de seguridad de México el domingo 22 de febrero, tendría nexos con organizaciones criminales de Colombia, como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Todo apunta a que Nemesio Oseguera Cervantes, que estuvo entre la lista de los más buscados en el mundo, ordenaba la compra de toneladas de cocaína proveniente de Colombia.

Su relación, según investigadores colombianos, sería fuerte desde hace décadas y los lazos se estrecharon durante el reinado de terror de “El Mencho”, por el que ofrecían una recompensa de 300 millones de pesos en México y 15 millones de dólares en los EE. UU.

RELACIONADO

La muerte de "El Mencho" obligará a las organizaciones de Colombia y México a renegociar:

De acuerdo con el docente e investigador universitario, César Niño, “el Clan del Golfo colombiano, el ELN y algunas facciones de las disidencias de las Farc operaban como oficinas de empresas multinacionales (el CJNG) en territorio colombiano”.

La muerte de "El Mencho" no es el fin del Cártel Jalisco Nueva Generación ni de las redes criminales entre Colombia y México, pero obliga a las partes a renegociar y, posiblemente, buscar nuevos acuerdos con otras organizaciones:

“Seguramente van a asociarse con otro tipo de estructuras en el continente, entendiendo que el mercado de la droga no desaparece per se por las bajas de líderes del narcotráfico”.

RELACIONADO

Muerte de “El Mencho” genera desórdenes en México y una alerta en Colombia:

De acuerdo con investigadores, como Niño, las autoridades deben fortalecer las operaciones para cortar los nexos de los carteles del narcotráfico mexicanos y las organizaciones criminales de Colombia.

La muerte de “El Mencho” sembró violencia y descontrol en México, en donde se registraron, en las últimas horas, 60 muertos, en ataques que fueron planeados como respuesta al operativo en el que le dieron de baja.

Otras Noticias

