Exceso de ruido en Bogotá tiene sin dormir a cientos de familias: el último año fueron casi 5.000 quejas

El ruido se ha convertido en la manzana de la discordia en Bogotá. Entre mayo del 2024 y mayo del 2025, las quejas por relacionadas con esta problemática, d la que poco se habla, aumentaron un 15%, pasando de 4.207 a 4.837 reportes.

No por nada el Código Nacional de Policía en su artículo 33 establece “Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo”.

El problema por exceso de ruido es tal que, actualmente, en la ciudad, se encuentran activas más de 6.111 querellas por exceso de ruido que, no siempre, están relacionadas con el funcionamiento de bares o discotecas.

Quejas por el exceso de ruido no son solo de las personas de la tercera edad:

En diálogo con Noticias RCN, Miriam Sarmiento, habitante de la localidad de Usaquén indició que no solo son los “bares que están hasta las 3:00 de la mañana, la gente sale y se pelea, es el escándalo, la grosería. Llevamos cuatro años, prácticamente, sin dormir una noche completa, porque están de fiesta d domingo a domingo. Hemos llegado a todos los entes, pero sigue siendo una situación traumática”.

Incluso, en el Concejo se presentó un proyecto para delimitar “zonas tranquilas” en la ciudad. “El distrito, la autoridad distrital, avance oportunamente para sancionar a quienes hagan estas fiestas y a quienes superen los limites acústicos permitidos, para garantizar la tranquilidad y la convivencia de los bogotanos”, precisó el cabildante Julián Uscátegui.

Y es que el exceso de ruido puede deteriorar la salud mental de las personas como bien dice otro residente de la localidad, “El tema del ruido no es algo que genere molestias solamente porque hay personas mayores que se acuesten a las 8:00 de la noche, el ruido es un precursor de la riña, la violencia y la inseguridad. Tenemos un gran problema y es que, en este momento, el no respeto por las normas se volvió la norma”.

Quejas por exceso de ruido colapsan el sistema de denuncias en la ciudad y pueden demorarse en ser atendidas.

Las quejas de este tipo pueden tardarse hasta dos años en ser resueltas por las inspecciones de policía, debido al volumen de solicitudes que reciben las autoridades de Policía a diario.

Al atender una denuncia por exceso de ruido, recurren a la ley 1801, que busca “proteger la tranquilidad frente a los ruidos molestos y excesivos en espacios públicos y privados”.

Los que infrinjan la norma pueden recibir multas por 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Unos 618.000 pesos o su negocio, en caso de ser epicentro del ruido, puede ser suspendido de manera temporal.