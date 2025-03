¿Cómo funcionará la ley contra el ruido en Colombia?: este es el Abecé

El Congreso de la República aprobó la ley contra el ruido en Colombia que busca combatir un problema público. Según el representante Daniel Carvalho, autor de la ley, el 70% de las llamadas a la línea de emergencia 123 son por problemas de ruido.

Antes de que haya imposición de multas, habrá seis meses de pedagogía. En Noticias RCN, el representante autor de la ley, Daniel Carvalho y su asesor en el proyecto Camilo Quintero explican los detalles.

"La ley contra el ruido involucra todos los componentes que hay alrededor de este contaminante, desde la prevención, la pedagogía, la sensibilización, y cuando eso no funciona pues tocará la sanción y el control", aseguró Quintero.

Es importante aclarara que la ley no prohíbe la celebración de festivales, verbenas, celebraciones en los pueblos ni en los barrios.

"No estamos en contra de la fiesta, sino que estamos en contra de ese nivel de ruido, que no deja descansar, que no deja dormir (...) según datos que nos dio la Academia Nacional de Medicina, un colombiano promedio está perdiendo un decibel por año a causa de la contaminación".

¿Cómo van a hacer esas sanciones?

La ley tiene un enfoque pedagógico, pero también un componente sancionatorio para que las personas, los establecimientos comerciales que incumplan lo que establece la ley, tengan sanciones desde 700.000 pesos hasta 1.000 millones de pesos.

"Lo que buscamos es no queremos sancionar, no queremos sacar la plástica a la gente, queremos que la gente se comporte bien, no estamos en contra de la fiesta, pero la fiesta mía no tiene que ir en contravía de los derechos de las demás personas", dijo Quintero.

¿Cuáles son las ciudades más ruidosas?

Aunque no hay un top, el representante Daniel Carvalho aseguró que las quejas se presentan en todas las capitales del país.

"Hemos visto casos de desplazamiento intraurbano por tema de ruido, casos de pérdida de valor de las propiedades, también, infortunadamente, casos de riñas que terminan en homicidios", señaló.

Si tengo un vecino ruidoso, ¿ante quién se denuncia?

Quintero recomienda a los ciudadanos no llegar directamente a donde el vecino ruidoso.

"Se puede llamar a la Policía para que pueda llegar al lugar a través de, primero, un componente pedagógico, sensibilización. La Policía ya tiene la herramienta jurídica, a partir de la ley contra el ruido, para entrar a sancionar a ese vecino que no está dejando dormir a todo el barrio".

¿Cuál es la medida máxima de ruido que pueden hacer las tiendas y bares?

Las recomendaciones de los entes de salud es máximo unos 75 o 100 decibeles para que el daño a la salud no se siga agravando.

¿Cómo va a funcionar el plan de calidad acústica en el país?

La ley contra el ruido establece unos lineamientos específicos para que todas las alcaldías del país deban integrar esos lineamientos en un plan de gestión de calidad acústica.

Dependiendo de los sectores o el tipo de municipio debe crearse este plan y para eso la ley establece 18 meses, en donde deben integrarse todos los sectores, movilidad, transporte, ambiente, vivienda, seguridad y convivencia.

¿Cómo hacer para que esta ley no quede en el papel?

La ley establece esas herramientas técnicas legislativas para que se pueda lograr. Por eso se crea un plan de seguimiento para el cumplimiento de la ley, para que todas las personas, el Congreso, los consejos, las asambleas, puedan hacerle control a los alcaldes y a los gobernadores.

¿Qué entidad estará a cargo del proceso de implementación de la ley?

Son particularmente importante el plan municipal de gestión del ruido porque ese es el documento que le va a permitir a las alcaldías diagnosticar el problema de sus territorios, identificar en qué zonas, a qué horas, quiénes son los que hacen ruido y definir estrategias para cada uno de ellos.

¿Ya están identificadas y declaradas esas zonas acústicamente saturadas?

La ley establece que los Planes de Ordenamiento Territorial deben declarar esas zonas acústicamente saturadas. Es muy importante que la ciudadanía participe cuando vayan a hacer esa actualización de los POT para que sus barrios, sus cuadras puedan estar declaradas.

Donde existan barrios o tiendas que incumplen los estándares acústicos, se deben tener todas las medidas necesarias para que el ruido que produce esa tienda o ese bar no salga de su zona y que pueda afectar a otros vecinos.

La ley establece diferentes herramientas, desde la insonorización completa de ese espacio hasta diferentes medidas que se deben hacer para que el ruido no siga generando ese daño.