CANAL RCN
Colombia Video

El papel que habrían tenido los cinco capturados en el caso de María Camila Potosí

La reconstrucción presentada por la Policía Nacional detalla el presunto rol que habría desempeñado cada uno de los implicados en el crimen.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
08:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La investigación por el caso María Camila Potosí permitió a las autoridades reconstruir el presunto papel que habría desempeñado cada uno de los cinco capturados por el crimen ocurrido en Cali, quienes serían todos los implicados.

Revelan el supuesto plan de Yulieth Angulo para robarle la bebé a María Camila Potosí
RELACIONADO

Revelan el supuesto plan de Yulieth Angulo para robarle la bebé a María Camila Potosí

Según explicó el director de la Policía Nacional, general William Rincón, las labores de inteligencia, el análisis de cámaras de seguridad, la información aportada por la ciudadanía y el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación hicieron posible establecer cómo se habría planeado y ejecutado el homicidio.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Yulieth Ángulo habría sido la autora intelectual del crimen. Las autoridades sostienen que la mujer habría fingido un embarazo y organizado un plan para apropiarse de la bebé que esperaba María Camila Potosí, para lo cual, presuntamente, contrató a cuatro hombres que participaron en las diferentes etapas del hecho.

Yulieth Ángulo y alias Nilson: el presunto inicio del plan

Según la cronología presentada por la Policía, el 16 de julio de 2026, día en que María Camila Potosí fue reportada como desaparecida, alias Nilson habría coordinado el secuestro de la joven. Al mismo tiempo, Yulieth Ángulo habría sido la encargada de trasladarla en motocicleta hasta el corregimiento de La Buitrera, en la zona rural de Cali, donde, según la investigación, continuó la ejecución del plan.

Las autoridades consideran que este desplazamiento fue una pieza clave dentro de la presunta planeación del crimen, pues permitió llevar a la víctima hasta el lugar donde, de acuerdo con la investigación, la esperaban los demás implicados.

Alias Edwin, alias Kevin y alias JJ: el rol que les atribuyen las autoridades

De acuerdo con el general William Rincón, una vez María Camila llegó a La Buitrera se encontró con alias Edwin y alias Kevin, quienes, según la investigación, habrían ejecutado el homicidio y abandonado el cuerpo en una zona boscosa.

La reconstrucción de los hechos también señala que, cuatro días después, el 20 de julio, alias JJ habría transportado el cuerpo y lo arrojó a orillas del río Meléndez, donde posteriormente fue encontrado por las autoridades.

El director de la Policía también reveló que los cinco capturados tendrían antecedentes criminales y harían parte de una estructura delincuencial que opera en la comuna 18 de Cali.

Además, informó que dos de los implicados adelantaban trámites para salir del país cuando fueron ubicados por las autoridades, por lo que fueron capturados antes de que, presuntamente, pudieran escapar.

Todos deberán responder ante la justicia por delitos como feminicidio, homicidio, secuestro y desaparición forzada, mientras avanza el proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Así será el gigantesco operativo de seguridad para la posesión presidencial en Cali

Secuestro en Colombia

Patrullero de la Policía fue secuestrado por grupos ilegales en Policarpa, Nariño

Cali

Revelan el supuesto plan de Yulieth Angulo para robarle la bebé a María Camila Potosí

Otras Noticias

Colombianos en el exterior

Golazo de Dairon Asprilla dejó a Gremio por fuera de la Sudamericana

El colombiano Dairon Asprilla silenció el Arena do Grêmio con un golazo y los eliminó de la Sudamericana.

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef, recibió un nuevo golpe dentro de la cocina

La mujer expresó su asombro ante las reacciones de algunos cocineros que han protagonizado los incidentes.

Abuso a menores

Jared Leto fue acusado de conducta sexual delictiva por cuatro mujeres: esto respondió

Visa

¿Cuánto cuesta la visa para Estados Unidos tras la caída del dólar?

Enfermedades

Alerta por enfermedad diarreica en Ipiales: autoridades investigan qué está provocando el brote