El papel que habrían tenido los cinco capturados en el caso de María Camila Potosí

La investigación por el caso María Camila Potosí permitió a las autoridades reconstruir el presunto papel que habría desempeñado cada uno de los cinco capturados por el crimen ocurrido en Cali, quienes serían todos los implicados.

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Según explicó el director de la Policía Nacional, general William Rincón, las labores de inteligencia, el análisis de cámaras de seguridad, la información aportada por la ciudadanía y el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación hicieron posible establecer cómo se habría planeado y ejecutado el homicidio.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Yulieth Ángulo habría sido la autora intelectual del crimen. Las autoridades sostienen que la mujer habría fingido un embarazo y organizado un plan para apropiarse de la bebé que esperaba María Camila Potosí, para lo cual, presuntamente, contrató a cuatro hombres que participaron en las diferentes etapas del hecho.

Yulieth Ángulo y alias Nilson: el presunto inicio del plan

Según la cronología presentada por la Policía, el 16 de julio de 2026, día en que María Camila Potosí fue reportada como desaparecida, alias Nilson habría coordinado el secuestro de la joven. Al mismo tiempo, Yulieth Ángulo habría sido la encargada de trasladarla en motocicleta hasta el corregimiento de La Buitrera, en la zona rural de Cali, donde, según la investigación, continuó la ejecución del plan.

Las autoridades consideran que este desplazamiento fue una pieza clave dentro de la presunta planeación del crimen, pues permitió llevar a la víctima hasta el lugar donde, de acuerdo con la investigación, la esperaban los demás implicados.

Alias Edwin, alias Kevin y alias JJ: el rol que les atribuyen las autoridades

De acuerdo con el general William Rincón, una vez María Camila llegó a La Buitrera se encontró con alias Edwin y alias Kevin, quienes, según la investigación, habrían ejecutado el homicidio y abandonado el cuerpo en una zona boscosa.

La reconstrucción de los hechos también señala que, cuatro días después, el 20 de julio, alias JJ habría transportado el cuerpo y lo arrojó a orillas del río Meléndez, donde posteriormente fue encontrado por las autoridades.

El director de la Policía también reveló que los cinco capturados tendrían antecedentes criminales y harían parte de una estructura delincuencial que opera en la comuna 18 de Cali.

Además, informó que dos de los implicados adelantaban trámites para salir del país cuando fueron ubicados por las autoridades, por lo que fueron capturados antes de que, presuntamente, pudieran escapar.

Todos deberán responder ante la justicia por delitos como feminicidio, homicidio, secuestro y desaparición forzada, mientras avanza el proceso judicial.