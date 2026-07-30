CANAL RCN
Colombia

Patrullero de la Policía fue secuestrado por grupos ilegales en Policarpa, Nariño

En la región delinque la estructura de Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Foto: emisión de Noticias RCN
Foto: emisión de Noticias RCN

Noticias RCN

julio 30 de 2026
06:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional confirmó este jueves el secuestro del patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido en el municipio de Policarpa, Nariño. El uniformado, que se encontraba de civil tras asistir a una cita médica en Pasto, viajaba en un bus intermunicipal cuando fue interceptado por un grupo armado ilegal.

¿Qué se sabe del secuestro de sacerdote Samuel Enrique Salazar en Táchira?
RELACIONADO

¿Qué se sabe del secuestro de sacerdote Samuel Enrique Salazar en Táchira?

Según el comunicado oficial, los hombres habrían obligado a descender a los pasajeros y, tras verificar la identidad del funcionario, lo retuvieron y lo trasladaron con rumbo desconocido.

Responsabilidad de disidencias en la zona

En la región delinque la estructura de Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en el occidente de Nariño y ha sido señalada de múltiples acciones violentas contra la población y la fuerza pública.

Blessd y su mánager no irán a prisión: esta fue la decisión en el caso de presunto secuestro extorsivo
RELACIONADO

Blessd y su mánager no irán a prisión: esta fue la decisión en el caso de presunto secuestro extorsivo

Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y respuesta, en coordinación con el GAULA y las capacidades de inteligencia e investigación criminal, con el objetivo de ubicar al patrullero y garantizar su integridad.

Rechazo institucional y llamado a la liberación

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica este acto criminal, que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y una afrenta contra quienes trabajan por la seguridad de los colombianos”, señaló la institución en el comunicado.

Sobrevuelo evidenció la magnitud de los incendios en Nariño: las llamas ya arrasaron más de 2.000 hectáreas
RELACIONADO

Sobrevuelo evidenció la magnitud de los incendios en Nariño: las llamas ya arrasaron más de 2.000 hectáreas

Al llamado de liberación también se sumó el director General de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano. "Exigimos la liberación inmediata, sano y salvo, de nuestro patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido, secuestrado en zona rural del departamento de Nariño, presuntamente perpetrado por integrantes de un grupo armado ilegal", expresó el general.

La fuerza pública mantiene desplegadas todas sus capacidades operativas y de inteligencia para lograr la liberación del funcionario y llevar ante la justicia a los responsables de este hecho repudiable.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Revelan el supuesto plan de Yulieth Angulo para robarle la bebé a María Camila Potosí

Bogotá

Con brazalete del INPEC y en casa por cárcel: capturado en Puente Aranda por presunto hurto de vehículo

Ministerio de Salud

Abelardo de la Espriella designa a Ana María Vesga como la próxima ministra de Salud

Otras Noticias

Bogotá

Bogotá se convierte en una pista de 'hard enduro' por primera vez

Velocidad, técnica y obstáculos: así será el primer hard enduro urbano de Bogotá.

Abuso a menores

Jared Leto fue acusado de conducta sexual delictiva por cuatro mujeres: esto respondió

De acuerdo con los testimonios recopilados en la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2002 y 2016.

Viral

Foto de Daniel Muñoz con la nariz vendada genera rumores en redes

Visa

¿Cuánto cuesta la visa para Estados Unidos tras la caída del dólar?

Enfermedades

Alerta por enfermedad diarreica en Ipiales: autoridades investigan qué está provocando el brote