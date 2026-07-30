Patrullero de la Policía fue secuestrado por grupos ilegales en Policarpa, Nariño

La Policía Nacional confirmó este jueves el secuestro del patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido en el municipio de Policarpa, Nariño. El uniformado, que se encontraba de civil tras asistir a una cita médica en Pasto, viajaba en un bus intermunicipal cuando fue interceptado por un grupo armado ilegal.

Según el comunicado oficial, los hombres habrían obligado a descender a los pasajeros y, tras verificar la identidad del funcionario, lo retuvieron y lo trasladaron con rumbo desconocido.

Responsabilidad de disidencias en la zona

En la región delinque la estructura de Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en el occidente de Nariño y ha sido señalada de múltiples acciones violentas contra la población y la fuerza pública.

Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y respuesta, en coordinación con el GAULA y las capacidades de inteligencia e investigación criminal, con el objetivo de ubicar al patrullero y garantizar su integridad.

Rechazo institucional y llamado a la liberación

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica este acto criminal, que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y una afrenta contra quienes trabajan por la seguridad de los colombianos”, señaló la institución en el comunicado.

Al llamado de liberación también se sumó el director General de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano. "Exigimos la liberación inmediata, sano y salvo, de nuestro patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido, secuestrado en zona rural del departamento de Nariño, presuntamente perpetrado por integrantes de un grupo armado ilegal", expresó el general.

La fuerza pública mantiene desplegadas todas sus capacidades operativas y de inteligencia para lograr la liberación del funcionario y llevar ante la justicia a los responsables de este hecho repudiable.