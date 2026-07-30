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Revelan el supuesto plan de Yulieth Angulo para robarle la bebé a María Camila Potosí

El director de la Policía y el alcalde de Cali dieron nuevos detalle sobre el asesinato de María Camila Potosí y de su bebé Alahia.

Sospechosa del atroz asesinato de Camila Potosí habría fingido dos embarazos, reveló su expareja
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
06:00 p. m.
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Este 30 de julio, las autoridades caleñas confirmaron que cinco personas fueron capturadas en el marco de la investigación por la muerte de la joven de 21 años, María Camila Potosí, quien fue asesinada estando embarazada y cuyo cuerpo terminó a las orillas del río Meléndez.

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Además, se confirmó que encontraron los restos de la pequeña Alahia, a quien la habían extraído del cuerpo de su madre, apagando la esperanza de encontrar a la menor con vida.

Policía dio detalles sobre el crimen de Alahia y María Camila Potosí

El director de la Policía, el general William Rincón, habló con los medios de comunicación y dio nuevos detalles sobre este caso. Reveló que una de las hipótesis que se están manejando, es que la mujer que se llevó a María Camila en una moto, identificada como Yulieth Angulo, habría querido robarle a la bebé.

Hay una hipótesis que todavía hay que investigar, no quiero ser irresponsable, pero parece ser que esta señora Yulieth, que había engañado a la joven, quería engañar a otra persona sentimentalmente diciéndole que estaba embarazada y que el hijo era de ella.

Según la reconstrucción oficial, el 16 de julio de 2026, fecha en la que María Camila Potosí fue reportada como desaparecida, alias Nilson habría coordinado el secuestro de la joven, mientras Yulieth la trasladó hasta el corregimiento de La Buitrera, en la zona rural de Cali.

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Una vez allí, de acuerdo con la Policía, la víctima se encontró con alias Edwin y alias Kevin, quienes presuntamente ejecutaron el homicidio y abandonaron el cuerpo en una zona boscosa. Posteriormente, el 20 de julio, alias JJ habría transportado el cadáver hasta las orillas del río Meléndez, donde ese mismo día fue hallado por las autoridades.

¿Qué reveló la Policía sobre los capturados y el posible móvil del caso?

El director de la Policía informó que las cinco personas capturadas tendrían antecedentes criminales y harían parte de una estructura delincuencial que opera en la comuna 18 de Cali. Además, aseguró que deberán responder por delitos como feminicidio, homicidio, secuestro y desaparición forzada.

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Rincón también reveló que dos de los presuntos responsables adelantaban trámites para salir del país cuando fueron ubicados por las autoridades.

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