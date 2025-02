Caso 'Papá Pitufo': Néstor Daniel García dio detalles sobre reunión con Xavier Vendrell

En medio del escándalo sobre la presunta financiación ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro por medio de dineros de Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando en Colombia, aparece un testimonio que sería clave.

El abogado Néstor Daniel García, cofundador del Partido Alianza Verde, habló del asunto y manifestó que él fue el encargado de gestar la reunión entre 'Papá Pitufo' y Xavier Vendrell, quien es el señalado de intentar filtrar 500 millones de pesos a la campaña del actual presidente.

¿Qué dijo Néstor Daniel García sobre 'Papá Pitufo'?

"Yo fui el gestor de esa reunión, me buscaron unos empresarios a través de una persona que era de toda mi confianza, llamado Víctor Gutiérrez, que querían acercarse, buscar una reunión con la campaña del presidente Gustavo Petro", dijo inicialmente.

"Fuimos en mi carro y cuando llegamos a esa reunión había un asado familiar, salió una persona que se identificó como Diego Marín, y nos recibió y participamos del asado", entregando detalles sobre esta gestión que hizo.

Finalmente, aseguró que no fue testigo de ninguna entrega de dinero. "No soy testigo de la entrega de ningún dinero en esa reunión, no vi ninguna maleta, no hubo ninguna maleta, entonces puedo decir con toda contundencia que no hubo ninguna entrega de dinero en ese sentido".

Néstor Daniel García dijo que no conocía a 'Papá Pitufo'

García también aseguró desconocer la identidad de alias Papá Pitufo y su presunta conexión con actividades ilícitas. "Nos retiramos del lugar en mi carro junto a Xavi Vendrell, lo llevé a un punto que me pidió que lo llevara al sector de Chapinero, y nunca más volví a tener contacto", agregó.

El abogado enfatizó que no volvió a tratar temas relacionados con la campaña ni con Vendrell ni con Marín después de ese encuentro. Estas declaraciones se suman a la creciente controversia sobre la posible infiltración de dineros ilícitos en la campaña del actual presidente colombiano.