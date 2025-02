Presidente Petro sobre ministros: "Quitamos a los que tengan aspiraciones electorales"

Este 11 de febrero, el presidente Gustavo Petro habló con los medios de comunicación tras su llegada a Medio Oriente, en donde fue consultado sobre los diferentes cambios en su gabinete tras el consejo de ministros televisado y explicó las razones detrás de esta situación.

Cabe recordar que el presidente solicitó a los ministros y directores de departamentos administrativos que presentaran su renuncia, por lo que paulatinamente se han venido presentando las cartas donde ponen el cargo a disposición del Jefe de Estado.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre los cambios de ministros?

"Está todo listo, no hay de qué preocuparse, no va a ser un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es básicamente quitar las personas que tengan aspiraciones electorales", dijo inicialmente.

Indica que no es sano para el pueblo colombiano que altos funcionarios tengan la mente puesta en las elecciones. "No es sano que se combinen aspiraciones electorales y al mismo tiempo administración pública, no se hace ni lo uno ni lo otro y ya queremos separar esas aguas".

Los consejos de ministros se seguirán televisando

Por otro lado, el Jefe de Estado manifestó que los consejos de ministros se van a seguir trasmitiendo a nivel nacional. "La trasmisión pública del consejo de ministros, que se seguirá haciendo porque el pueblo colombiano tiene el derecho de mirar cómo es que se administran sus bienes y sus dineros".

RELACIONADO Iván Velásquez presentó renuncia irrevocable al Ministerio de Defensa

Y añadió. "En la medida en que no hay ningún proceso torvo, el pueblo colombiano pueda mirar cómo es que es el Estado por dentro y pueda entender su propio país".