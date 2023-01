Así avanza la audiencia en contra de Margareth Lizeth Chacón por el caso Pecci

Comenzó la audiencia en contra de Margareth Lizeth Chacón, la mujer que fue capturada en El Salvador y que sería uno de los cerebros detrás del homicidio del fiscal Marcelo Pecci.

La mujer que fue la octava persona capturada por este asesinato, se declaró inocente de todos los cargos por el crimen del fiscal paraguayo. En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal Mario Burgos explicó la importancia de esta mujer en este asesinato y el papel crucial que habría jugado al trasladar en su camioneta el dinero con el que le pagaron a los sicarios. Además, asegura que tienen registros fílmicos y pruebas contundentes de cómo se reunió para planear este crimen.

Cabe señalar que la mujer junto con Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, son sindicados en la planeación y financiación del ataque al fiscal paraguayo antimafia.

Durante la audiencia de legalización de captura de imputación de cargos, el fiscal del caso, Mario Burgos, dijo:

‘‘Un rol trascendental que usted tuvo señora Margareth Lizeth Chacón, que si usted no coordinaba, si usted no prestaba su vehículo automotor créame que ni Andrés, ni Ramón, ni Francisco Luis podrían llegar a la ciudad de Cartagena y es aquí donde usted menciona que qué había pasado con la vuelta, es aquí señora Margareth donde usted menciona que los planes vacacionales duraban seis días y que les estaba cogiendo la noche y qué estaba pasando si ya habían pagado cierto dinero y que todavía no se había ejecutado’’