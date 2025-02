Caso UNGRD: ‘El Pastuso’ prendió el ventilador ante la Corte Suprema y contradijo a Sneyder Pinilla

Luis Eduardo López Rosero, más conocido como ‘El Pastuso’, es una de las piezas clave en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El escándalo ha salpicado a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, así como la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz; entre otros funcionarios públicos.

Noticias RCN conoció en exclusiva el testimonio que López rindió ante la Corte Suprema de Justicia. En su relato, contradijo la versión del exsubdirector para el manejo de desastres, Sneyder Pinilla, sobre la entrega de sobornos.

Al contratista se le señala de presuntamente entregarle las coimas a Pinilla y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, a cambio de quedarse con los contratos de los carrotanques.

No, él nunca me habló de eso. Esos temas se manejan con Sneyder, me dijo. Con el señor Olmedo nunca hablé de plata. Las coimas eran con Sneyder.