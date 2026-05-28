Impulsan iniciativa para que no ocurran otros casos como el de Yulixa Toloza en Bogotá

Después del trágico desenlace que tuvo la desaparición de Yulixa Toloza, en el Concejo de Bogotá se impulsa un proyecto para que no ocurran más casos de este tipo.

Toloza era una mujer de 52 años que vivía en el sur de Bogotá, donde también trabajaba en un salón de belleza. Tras escuchar recomendaciones, se puso en contacto con Beauty Láser para realizarse una liposucción.

¿Qué le pasó a Yulixa Toloza? Detalles del aberrante crimen

Este sitio, ubicado en el barrio Venecia, no contaba con los permisos para ofrecer cirugías estéticas. El miércoles 13 de mayo, en horas de la mañana, la mujer acudió al lugar y ahí empezó el infierno.

La persona que realizó la cirugía no tenía conocimientos en estos procedimientos. El desenlace fue que Toloza resultó con graves complicaciones y, de acuerdo con las investigaciones, murió en esta estética de garaje.

Aparte de no estar habilitado, las condiciones eran deplorables, con sangre en los baños, falta de mantenimiento y siendo un foco de infecciones.

El caso tomó un rumbo turbio cuando María Fernanda Delgado, la dueña, ordenó deshacerse del cuerpo e impedir que hubiese rastro del crimen. Los implicados emprendieron la huida y el cadáver fue encontrado siete días después en Apulo.

Dos hombres fueron capturados en Cúcuta y otros tres cómplices quedaron detenidos en Venezuela, su país de origen.

¿Qué propone la iniciativa?

Paralelamente, las autoridades distritales han sellado otros centros estéticos de garaje (incluyendo otra sede de Beauty Láser en el norte y administrada por una mujer distinta).

La toma de acciones también se ha visto en el Concejo. El cabildante Andrés Barrios presentó un proyecto para que todos los centros médicos de estética tengan un sello obligatorio de verificación sanitaria.

Barrios recalcó que no existe un mecanismo para revisar fácilmente y en poco tiempo los antecedentes de estos lugares. Por eso, con esta iniciativa, la inspección facilitaría las cosas, tanto para clientes como autoridades.

Si tiene luz verde, estos lugares deberán exhibir un código QR con el sello que verifique la legalidad. Adicionalmente, obligaría a que la Secretaría de Salud le presente al concejo informes sobre los operativos, cierres y medidas.