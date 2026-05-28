Adulto mayor mató con una escopeta al hombre que habría asesinado a su perrito en Cali: esto se sabe

En Cali, se registró un presunto caso de maltrato animal que terminó con un hombre muerto y otro detenido por las autoridades.

Todo ocurrió en el sector del Jarillón de Desepaz, en el oriente de la ciudad, y fue reportado por la plataforma animalista ALTO, que dio a conocer detalles preliminares de lo ocurrido.

¿Qué se sabe del hombre que asesinó a otro sujeto por matar a su perrito en Cali?

Según las versiones preliminares, un joven habría atacado a un perro lanzándole una piedra mientras el animal pasaba por la zona.

Tras la agresión, el perro reaccionó intentando defenderse, situación que habría enfurecido aún más al sujeto.

Posteriormente, el joven presuntamente tomó una roca de gran tamaño y golpeó brutalmente al perrito, causándole graves heridas.

El ataque fue presenciado por el propietario de la mascota, un hombre de 68 años que decidió confrontar al supuesto agresor.

¿Qué ocurrió durante el enfrentamiento?

Testigos aseguraron que la discusión entre ambos comenzó a subir rápidamente de tono.

Según las versiones conocidas hasta el momento, el joven habría sacado un arma cortopunzante para intimidar al adulto mayor en medio del altercado.

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Tras ese momento, el hombre de la tercera edad se retiró del sitio. Sin embargo, minutos después regresó portando un arma de fuego, al parecer una escopeta.

En este sentido, en medio del nuevo enfrentamiento, el adulto mayor disparó varias veces contra el joven señalado de haber atacado al perro.

Las heridas fueron de tal gravedad que el hombre murió en el lugar de los hechos antes de recibir ayuda médica.

Capturan a hombre de 68 años por asesinar con una escopeta a otro sujeto en Cali

Uniformados de la Policía Metropolitana de Cali que adelantaban controles en una zona cercana escucharon las detonaciones y acudieron rápidamente al lugar.

Al llegar encontraron al adulto mayor todavía con el arma de fuego en su poder, por lo que procedieron a capturarlo en flagrancia.

Posteriormente, el hombre fue dejado a disposición de las autoridades judiciales para avanzar con el proceso correspondiente.