Fiscalía dio un paso clave en el caso Yulixa Toloza: presentó acusación contra dos implicados

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado dentro del caso Yulixa Toloza, relacionado con la muerte y desaparición de una mujer que se sometió a un procedimiento estético en Bogotá el pasado 13 de mayo.

De acuerdo con la información oficial, estas dos personas serán acusadas formalmente por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

¿De qué acusa la Fiscalía a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado?

Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer que los acusados estarían implicados en actos ilícitos posteriores a la muerte y desaparición de la víctima. La actuación judicial no se refiere al fallecimiento en sí, sino a conductas que, presuntamente, habrían ocurrido después de esos hechos.

El escrito de acusación señala que ambos procesados estarían relacionados con actividades orientadas a favorecer la desaparición de evidencia relevante para la investigación, motivo por el cual deberán responder ante la justicia por los delitos imputados por el ente acusador.

¿Cuál habría sido el papel del vehículo en el caso Yulixa Toloza?

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado estarían implicados en las actividades encaminadas a la desaparición del vehículo que, presuntamente, fue utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la víctima tras su fallecimiento.

La radicación del escrito de acusación constituye un nuevo avance procesal dentro del caso Yulixa Toloza. Con esta decisión, será un juez el encargado de conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar la responsabilidad penal de los acusados conforme al desarrollo del proceso judicial.