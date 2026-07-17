CANAL RCN
Colombia

Fiscalía dio un paso clave en el caso Yulixa Toloza: presentó acusación contra dos implicados

Dos hombres enfrentarán juicio por presunto favorecimiento agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios relacionados con la investigación.

Yulixa Toloza.
Yulixa Toloza. Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado dentro del caso Yulixa Toloza, relacionado con la muerte y desaparición de una mujer que se sometió a un procedimiento estético en Bogotá el pasado 13 de mayo.

Caso Yulixa Toloza: abogado denunció que ninguna autoridad se ha contactado con la familia
RELACIONADO

Caso Yulixa Toloza: abogado denunció que ninguna autoridad se ha contactado con la familia

De acuerdo con la información oficial, estas dos personas serán acusadas formalmente por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

¿De qué acusa la Fiscalía a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado?

Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer que los acusados estarían implicados en actos ilícitos posteriores a la muerte y desaparición de la víctima. La actuación judicial no se refiere al fallecimiento en sí, sino a conductas que, presuntamente, habrían ocurrido después de esos hechos.

El escrito de acusación señala que ambos procesados estarían relacionados con actividades orientadas a favorecer la desaparición de evidencia relevante para la investigación, motivo por el cual deberán responder ante la justicia por los delitos imputados por el ente acusador.

¿Cuál habría sido el papel del vehículo en el caso Yulixa Toloza?

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado estarían implicados en las actividades encaminadas a la desaparición del vehículo que, presuntamente, fue utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la víctima tras su fallecimiento.

El camino de Yulixa Toloza: una tragedia que puso en evidencia los engaños de las clínicas de garaje en Bogotá
RELACIONADO

El camino de Yulixa Toloza: una tragedia que puso en evidencia los engaños de las clínicas de garaje en Bogotá

La radicación del escrito de acusación constituye un nuevo avance procesal dentro del caso Yulixa Toloza. Con esta decisión, será un juez el encargado de conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar la responsabilidad penal de los acusados conforme al desarrollo del proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Caso Yulixa Toloza: abogado denunció que ninguna autoridad se ha contactado con la familia

IDRD

¿Va a la Ciclovía este 20 de julio? Estos son los tramos que estarán cerrados

Caquetá

El robo que no frenó a Cristina Suaza: hoy es una reconocida cirujana maxilofacial

Otras Noticias

David Ospina

David Ospina ya tendría nuevo equipo tras salir de Atlético Nacional

Revelaron el nuevo destino de David Ospina después de cumplir su ciclo con Atlético Nacional.

Animales

Gata fue rescatada de los escombros en La Guaira tras durar 23 días sepultada

Las imágenes del rescate ya han conmovido a millones de internautas de todo el mundo.

Bancolombia

Bancolombia habilitó una nueva función para reportar fraudes con Bre-B: así funciona

Shakira

Shakira, Burna Boy y los Ghetto Kids Uganda se preparan para el show final del Mundial 2026

Invima

Invima amplió la alerta sanitaria por suplementos fraudulentos: ya son más de 120 productos