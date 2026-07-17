El robo que no frenó a Cristina Suaza: hoy es una reconocida cirujana maxilofacial

Con apenas 16 años, Cristina Suaza dejó su hogar en Florencia, Caquetá, para perseguir el sueño de convertirse en odontóloga. Aunque terminó el colegio con énfasis en pedagogía y siempre sintió afinidad por la docencia, su verdadera vocación estaba en la odontología.

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Tras 26 años de trayectoria, es reconocida como cirujana oral y maxilofacial, docente, empresaria y madre, una carrera construida a partir de la perseverancia y el servicio.

¿Cómo comenzó la historia de Cristina Suaza como odontóloga?

Desde muy joven, Cristina tenía claro que quería dedicar su vida a transformar la sonrisa y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, el camino estuvo marcado por importantes dificultades.

Al llegar a una ciudad desconocida sufrió el robo de su instrumental de estudio en la calle 80, una situación que representó un duro golpe porque esos elementos eran indispensables para continuar su formación profesional. Lejos de abandonar su objetivo, decidió seguir adelante y reconstruir lo que había perdido.

La experiencia también fortaleció su compromiso con la odontología. A los 21 años regresó a Florencia y trabajó en Belén de los Andaquíes, donde conoció de primera mano las necesidades de salud bucal de la población.

Allí atendió pacientes con traumatismos en la cara y en los dientes ocasionados por accidentes de tránsito y patadas de caballo, una realidad que despertó su interés por especializarse en cirugía maxilofacial para ofrecer soluciones que permitieran a las personas recuperar su sonrisa.

¿Qué obstáculos enfrentó Cristina Suaza para convertirse en cirujana maxilofacial?

El ingreso al posgrado de cirugía maxilofacial representó otro gran desafío. Según relató la propia profesional, en ese momento existían únicamente tres cupos anuales y persistían barreras de género que hacían más difícil el acceso de las mujeres a la especialidad.

Entre los prejuicios que encontró estaba la idea de que una mujer podía abandonar el programa por casarse o quedar embarazada, una percepción que logró superar gracias a su preparación y determinación.

Otro pilar fundamental en su historia fue el ejemplo de su madre, quien quedó viuda alrededor de los 38 años tras el fallecimiento de su esposo en un accidente aéreo y asumió sola la crianza de sus tres hijas. Cristina Suaza asegura que de ella heredó valores como la unidad familiar, el esfuerzo y la disciplina, principios que han acompañado tanto su vida profesional como personal.

Después de 26 años ejerciendo la odontología, destaca que su recorrido ha estado guiado por la ética, la vocación de servicio y la enseñanza.

Además de desempeñarse como cirujana oral y maxilofacial, ha combinado su profesión con la docencia y el emprendimiento. Su mensaje final resume la filosofía que ha marcado su trayectoria: luchar por los sueños, hacer las cosas con ética y mantener la convicción de que el esfuerzo puede abrir camino incluso frente a los mayores obstáculos.