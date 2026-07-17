Caso Yulixa Toloza: abogado denunció que ninguna autoridad se ha contactado con la familia

Dos meses después del fallecimiento de Yulitza Toloza tras un procedimiento estético irregular en una clínica de garaje ubicada en el sur de Bogotá, su familia denunció, a través de su abogado, la ausencia total de las gestiones por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr la extradición de tres personas capturadas en Venezuela.

Juan Camilo Caicedo, abogado de la familia de Yulitza, reveló en Noticias RCN que "nunca hubo un acercamiento, nunca hubo ningún funcionario que se acercara ni a nosotros ni a la familia de Yulitza para ningún trámite".

Son cinco las personas que estarían directamente involucradas y capturadas, los dos primeros detenidos en Cúcuta, y otros tres capturadas en territorio venezolano y un anestesiólogo cubano prófugo.

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El abogado explicó que la Fiscalía, a través de su oficina de Asuntos Internacionales, ha mantenido contacto con autoridades venezolanas, pero de parte de la cancillería colombiana no ha existido ninguna interlocución.

De lo que no se tiene ninguna información porque no ha existido nunca ninguna interlocución es de alguna actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiana.

Respecto al proceso judicial, las dos personas detenidas en Cúcuta cumplirán 60 días de detención, por lo que la Fiscalía presentará próximamente el escrito de acusación.

Sobre el anestesiólogo cubano, la familia solicitó a la Fiscalía que "rápidamente realice todas las gestiones correspondientes del caso para que den con el paradero de esta persona y procedan con su captura".

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Con el cambio de gobierno en Colombia, la familia solicita al nuevo ministro de Relaciones Exteriores que "aúne todos los esfuerzos necesarios de cara a la extradición de estas personas a Colombia, en primer lugar, o bien al juzgamiento de estas personas desde Venezuela".

Caicedo cuestionó a Migración Colombia y a las autoridades del Distrito sobre qué acciones están realizando para supervisar el ejercicio responsable de la medicina por parte de ciudadanos extranjeros.

Aquí no estamos hablando de cualquier tipo de personas, estamos hablando de ciudadanos que se encontraban en Colombia, que emigraron a Colombia, entonces tres ciudadanos de Venezuela y además de un ciudadano cubano.

El abogado aclaró que no se trata de discursos xenófobos, pero enfatizó que debe haber "alertas por parte de las autoridades para que hechos como el que le ocurrió a la señora Yulixa pues definitivamente no ocurran con ningún otro colombiano".