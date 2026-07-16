Catatumbo completa 18 meses de guerra entre ELN y disidencias: más de 80.000 desplazados y 200 víctimas fatales

Han transcurrido 18 meses desde el inicio de las confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo, una situación que continúa dejando graves consecuencias humanitarias en Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte conocido desde el Puesto de Mando Unificado, el conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 80.000 ciudadanos y ha cobrado la vida de más de 200 personas en distintos municipios de la región.

¿Cuál es la radiografía actual del conflicto en el Catatumbo?

Entre los principales municipios receptores de la población que se ha visto obligada a abandonar sus territorios se encuentran Cúcuta, Tibú, Sardinata y El Tarra, donde continúa la atención para estas personas.

Las cifras de víctimas también reflejan la gravedad del conflicto. Según la información entregada, se han registrado más de 200 muertes, de las cuales 167 corresponden a civiles. Además, el balance incluye cuatro líderes sociales asesinados, seis firmantes de paz y 12 menores de edad entre las víctimas fatales.

¿Qué ha cambiado en la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC?

Las autoridades señalaron que la dinámica del conflicto ha evolucionado con la utilización de armas no convencionales. Entre los principales cambios se encuentran los ataques con drones cargados de explosivos, la instalación de minas antipersona, el incremento del reclutamiento forzado y una mayor afectación tanto a la población civil como a integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía.

El uso de estos métodos también ha tenido consecuencias sobre la educación. Según lo informado, han impedido que cerca de mil estudiantes puedan regresar a las aulas de clase, prolongando el impacto social del conflicto en varias zonas del Catatumbo.