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Colombia estará presente en la final del Mundial 2026: la FIFA lo confirmó

Colombia tendrá protagonismo en la final del Mundial entre Argentina vs. España.

Argentina vs. España en la final
Fotos: AFP

Noticias RCN

julio 16 de 2026
09:16 p. m.
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Colombia tendrá presencia en el partido más importante del Mundial. La FIFA confirmó la designación del cuerpo arbitral para la final entre Argentina y España, en la que un colombiano cumplirá un papel clave desde el VAR.

Colombia presente en la final del Mundial

La FIFA hizo oficial la nómina de árbitros que impartirá justicia en la gran final del Mundial 2026, programada para este domingo entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Entre los designados aparece un representante colombiano: Nicolás Gallo, quien integrará el equipo arbitral como AVAR (Asistente del Árbitro Asistente de Video), una función determinante para revisar las jugadas más polémicas del compromiso.

Su labor será respaldar al alemán Bastian Dankert, encargado principal del VAR, durante las revisiones de posibles penales, goles, expulsiones o errores de identidad que puedan presentarse en el partido por el título.

La designación representa un nuevo reconocimiento internacional para el arbitraje colombiano en una de las citas más importantes del fútbol mundial.

¿Quién será el árbitro de Argentina vs. España?

El árbitro central será el esloveno Slavko Vinčić, uno de los jueces con mayor experiencia en el fútbol europeo e internacional.

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El silbante estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como jueces asistentes, mientras que el sistema de videoarbitraje estará encabezado por el alemán Bastian Dankert.

Vinčić afrontará su segunda finalista participación mundialista tras dirigir encuentros en Catar 2022 y en la presente Copa del Mundo. En su trayectoria también figuran la final de la Europa League 2022 y la final de la UEFA Champions League 2024, credenciales que pesaron para recibir la confianza de la FIFA.

¿Qué papel cumplirá Nicolás Gallo en la final?

El colombiano será uno de los responsables de asistir en la toma de decisiones desde la sala del VAR.

Junto a Gallo trabajarán Khamis Al Marri (Catar), Tatiana Guzmán (Nicaragua) y Guillermo Pacheco (México), quienes revisarán cada acción susceptible de intervención tecnológica.

No será la primera participación del colombiano en esta Copa del Mundo. Nicolás Gallo ya integró el equipo arbitral del partido inaugural entre México y Sudáfrica, donde también desempeñó funciones relacionadas con el videoarbitraje.

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Su presencia en la final confirma la confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA depositó en el juez colombiano durante todo el campeonato.

Por un lado estará Lionel Messi, que buscará conquistar otro título con Argentina. Enfrente aparecerá Lamine Yamal, la gran figura de una España que aspira a levantar su segunda Copa del Mundo.

Mientras millones de aficionados centrarán su atención en los protagonistas dentro del campo, Colombia también tendrá motivos para seguir la final gracias a la presencia de Nicolás Gallo, quien contribuirá desde el VAR para garantizar que las decisiones arbitrales se ajusten al reglamento.

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