Más de 1.000 estudiantes sin clases en el Catatumbo por confrontación entre disidencias y el ELN

La Consejería de Paz de Norte de Santander advirtió que al menos 1000 estudiantes no han podido retornar a las aulas debido a la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo.

RELACIONADO Ministro del Interior designado anuncia ofensiva militar e institucional en 11 municipios del Catatumbo tras empalme regional

Según el reporte, en 15 sedes educativas se habrían instalado minas antipersonal, lo que constituye una grave violación al derecho internacional humanitario.

Reclutamiento forzado y amenazas a docentes

Luis Fernando Niño, consejero de Paz del departamento, señaló que “no menos preocupante la situación que están viviendo aproximadamente 1.100 niños” en medio del conflicto.

RELACIONADO Menor de 10 años perdió la vida en un ataque con drones en el Catatumbo

Explicó que los menores enfrentan riesgos por “reclutamiento forzado, por la utilización de drones como el de la semana pasada en la vereda Encontrados en el municipio de Sardinata, por las minas antipersonas que están alrededor de las escuelas, por las amenazas a rectores y profesores”.

18 meses de confrontación armada entre disidencias y ELN

El funcionario recordó que esta semana se cumplen 18 meses de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc en la zona.

RELACIONADO Crisis humanitaria en el Catatumbo tras ataque armado en El Tarra

“Vamos a cumplir esta semana 18 meses de confrontación”, afirmó Niño, quien insistió en la urgencia de garantizar la seguridad de las comunidades y el derecho a la educación de los niños afectados.