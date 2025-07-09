CANAL RCN
Colombia Video

Cayó alias AKT, mano clave de Iván Mordisco: manejaba la minería ilegal para las disidencias

El importante cabecilla tenía más de 25 años de trayectoria criminal.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
01:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cayó alias AKT, mano clave de Iván Mordisco: manejaba la minería ilegal de oroLa minería ilegal siempre ha sido uno de los motores financieros más poderosos de los grupos armados ilegales, pues además de la devastación ambiental, eso representa un flujo de recursos millonarios.

Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa
RELACIONADO

Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa

En este sentido, las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco, encontraron en la extracción ilícita de oro una de sus principales fuentes de ingreso.

Cayó alias AKT, mano clave de Iván Mordisco

Tras más de cinco años de seguimiento por parte de los organismos de inteligencia, en las últimas horas se concretó la captura de Bernardo Velasco Taquines, conocido en el mundo criminal como alias AKT.

Según la investigación, AKT era el responsable directo de la exploración de minas ilegales y de la instalación de sistemas para la explotación aurífera en diferentes zonas de Nariño y Cauca.

Pero su rol iba mucho más allá de la operación minera: coordinaba logística, disponía de maquinaria, garantizaba la seguridad de las minas y canalizaba los recursos económicos que se derivaban de esa actividad hacia la estructura armada.

¿Quién era alias AKT, cabecilla de las disidencias?

Las autoridades lo describen como un criminal con amplia experiencia, con más de 25 años en actividades ilegales y múltiples órdenes de captura por delitos graves como secuestro, extorsión y concierto para delinquir.

Mujer trans estaría ofreciendo sexo frente a un colegio en Bogotá a cambio de droga
RELACIONADO

Mujer trans estaría ofreciendo sexo frente a un colegio en Bogotá a cambio de droga

Su control sobre la minería ilegal lo convertía en uno de los hombres más influyentes dentro de las finanzas de las disidencias.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, lo describió así:

Alias AKT es un terrorista requerido por la justicia, por secuestro, por extorsión, por concierto para delinquir. Ese trabajo en inteligencia nos permitió la ubicación y la captura. Será puesto a disposición de la autoridad competente. Este resultado afecta indiscutiblemente el poder criminal y económico de esta estructura que delinque y que afecta la tranquilidad de los habitantes del departamento del Cauca.

Cabe mencionar que, en el procedimiento se incautaron armas de fuego, dinero en efectivo y 16 memorias USB que ahora son pieza clave en las investigaciones, pues contendrían información sobre las operaciones financieras y logísticas de la organización criminal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

En video quedó grabado cómo falsos policías se llevaron a la fuerza a un joven en Marinilla, Antioquia

Santander

Tragedia en Santander: un niño entre los cuatro muertos en vehículo arrastrado por una quebrada

Cúcuta

Grave panorama de extorsiones en Cúcuta: cinco camiones incinerados en dos semanas

Otras Noticias

Vaticano

Así fue la corta vida de Carlo Acutis, el primer santo influencer: su causa de muerte

El papa León XIV canonizó este 7 de septiembre a un adolescente de 15 años que murió en 2006 y era considerado como el ‘ciberapóstol’.

Vuelta a España

Egan Bernal sube posiciones en la Vuelta a España: así van los colombianos en la clasificación general

gan Bernal subió posiciones en la etapa 15 de la Vuelta a España y junto a Buitrago y Tejada mantienen viva la ilusión de Colombia en la general.

Secretaria de Movilidad

¿Grabar a un policía da multa en Colombia? Esto dice el Código Nacional

Cuidado personal

¿Cómo detectar hongos en las uñas?: esto dicen los expertos sobre el tema

Yina Calderón

Atención: Yina Calderón tendrá que volver a pasar por el quirófano