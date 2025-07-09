Cayó alias AKT, mano clave de Iván Mordisco: manejaba la minería ilegal para las disidencias

Cayó alias AKT, mano clave de Iván Mordisco: manejaba la minería ilegal de oroLa minería ilegal siempre ha sido uno de los motores financieros más poderosos de los grupos armados ilegales, pues además de la devastación ambiental, eso representa un flujo de recursos millonarios.

En este sentido, las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco, encontraron en la extracción ilícita de oro una de sus principales fuentes de ingreso.

Cayó alias AKT, mano clave de Iván Mordisco

Tras más de cinco años de seguimiento por parte de los organismos de inteligencia, en las últimas horas se concretó la captura de Bernardo Velasco Taquines, conocido en el mundo criminal como alias AKT.

Según la investigación, AKT era el responsable directo de la exploración de minas ilegales y de la instalación de sistemas para la explotación aurífera en diferentes zonas de Nariño y Cauca.

Pero su rol iba mucho más allá de la operación minera: coordinaba logística, disponía de maquinaria, garantizaba la seguridad de las minas y canalizaba los recursos económicos que se derivaban de esa actividad hacia la estructura armada.

¿Quién era alias AKT, cabecilla de las disidencias?

Las autoridades lo describen como un criminal con amplia experiencia, con más de 25 años en actividades ilegales y múltiples órdenes de captura por delitos graves como secuestro, extorsión y concierto para delinquir.

Su control sobre la minería ilegal lo convertía en uno de los hombres más influyentes dentro de las finanzas de las disidencias.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, lo describió así:

Alias AKT es un terrorista requerido por la justicia, por secuestro, por extorsión, por concierto para delinquir. Ese trabajo en inteligencia nos permitió la ubicación y la captura. Será puesto a disposición de la autoridad competente. Este resultado afecta indiscutiblemente el poder criminal y económico de esta estructura que delinque y que afecta la tranquilidad de los habitantes del departamento del Cauca.

Cabe mencionar que, en el procedimiento se incautaron armas de fuego, dinero en efectivo y 16 memorias USB que ahora son pieza clave en las investigaciones, pues contendrían información sobre las operaciones financieras y logísticas de la organización criminal.