CANAL RCN
Colombia

Mujer trans estaría ofreciendo sexo frente a un colegio en Bogotá a cambio de droga

Residentes del barrio Los Alcázares enviaron una carta a la Alcaldía Local en la que exigen soluciones.

Mujer trans en Bogotá
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
10:48 a. m.
La comunidad del barrio Los Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, elevó un reclamo directo a la Alcaldía Local tras lo que consideran un deterioro progresivo en la seguridad y la convivencia.

En este señalan que no solo enfrentan robos constantes a viviendas y comercios, sino que además conviven a diario con la venta de drogas, la acumulación de basura y escombros, y la ocupación de parques por parte de habitantes de calle.

El problema, de acuerdo con los denunciantes, ha alcanzado un nivel crítico con la llegada de una mujer transgénero que se instaló de manera permanente en el sector.

Según lo expuesto en el correo, esta persona estaría relacionada con el expendio de estupefacientes y, además, protagoniza actos sexuales en plena vía pública, hechos que han quedado registrados en video.

Mujer trans estaría ofreciendo sexo frente a un colegio en Bogotá

En las imágenes compartidas por la comunidad se observa a la mujer en el andén sosteniendo relaciones y tocamientos con hombres que aparentemente acuden a sus servicios.

Estos hechos ocurren, según los vecinos, frente a la mirada de estudiantes y residentes.

Los habitantes expresaron en su comunicación que se sienten desprotegidos, pues aseguran que la Policía asignada es insuficiente para controlar la situación.

Todos los hechos han sido reportados sin respuesta

En el barrio opera un grupo de seguridad vecinal a través de WhatsApp, en el que diariamente se reportan casos de consumo, venta de drogas y hurtos, pero, según denuncian, sin que se evidencien soluciones de fondo por parte de las autoridades.

En la carta además adviertieron que la situación empeora con el paso de los días y que sus derechos se ven cada vez más vulnerados, especialmente al tratarse de escenas y actividades que ocurren frente a colegios.

