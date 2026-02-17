CANAL RCN
Cayó poderoso cabecilla del narcotráfico pedido por Brasil: enviaba toneladas de cocaína a Europa camufladas en fruta

Alias Gustavo fue capturado en Norte de Santander con fines de extradición.

febrero 17 de 2026
06:52 p. m.
En medio de las operaciones militares contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional capturaron en Norte de Santander a alias Gustavo, identificado como uno de los principales dinamizadores del narcotráfico en el continente suramericano.

El hombre era requerido por las autoridades judiciales de Brasil por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, y tenía orden de captura con fines de extradición.

Capturaron a alias Gustavo, cabecilla del narcotráfico pedido por Brasil

Las labores de inteligencia e investigación permitieron establecer información sobre su posible presencia en el departamento de Norte de Santander, lo que activó los protocolos operacionales para su ubicación y posterior judicialización.

El operativo se concretó en el casco urbano del municipio de Los Patios, donde fue capturado con fines de extradición.

De acuerdo con las investigaciones, alias Gustavo sería el líder de una organización criminal de alcance internacional.

¿Quién es alias Gustavo, el capo capturado en Norte de Santander?

Se le atribuye la coordinación del envío de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay a través de aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era trasladada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Holanda.

Según los reportes oficiales, era considerado un actor estratégico dentro de las redes criminales transnacionales, manteniendo vínculos con estructuras narcotraficantes y empleando métodos logísticos sofisticados para ocultar y transportar estupefacientes.

Entre esos mecanismos se encontraba el camuflaje de la droga en cargamentos de frutas destinadas a la exportación.

Su trayectoria criminal registra antecedentes desde 2007, cuando fue capturado en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína. Además, enfrentó procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y posterior condena por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

