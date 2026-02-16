Video muestra cómo el mar borró la playa de Palomino: 60 metros de arena desaparecieron

Un video que circula en redes sociales evidencia la magnitud de la crisis que enfrenta Palomino.

Las imágenes muestran cómo el mar avanza sin obstáculos y golpea directamente las estructuras ubicadas en la primera línea de playa. La arena, que durante años fue el principal atractivo del corregimiento, prácticamente desapareció.

La situación comenzó a agravarse desde el pasado 1 de febrero, cuando se registró el primer frente frío que afectó al Caribe. Aunque en esta zona de La Guajira el oleaje suele ser fuerte, desde ese momento la intensidad aumentó.

Ahora, el mar no solo se llevó cerca de 60 metros de playa, sino que dejó sin espacio para bañistas a uno de los destinos turísticos más visitados del departamento.

¿Cómo están las playas de Palomino por las lluvias?

Las olas ahora impactan de forma directa contra hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos construidos a la orilla.

Algunas estructuras han quedado semidestruidas y otras permanecen bajo amenaza constante, con riesgo de ser arrasadas y arrastradas por el agua.

Empresarios turísticos, trabajadores del sector y habitantes describen la situación como angustiante. La economía local depende en gran medida del turismo, y hoy más de 8.000 personas vinculadas a esta actividad están afectadas por la emergencia.

¿Qué pasará con las playas de Palomino?

Ante el deterioro acelerado de la playa y el riesgo para la infraestructura, la comunidad ha solicitado ayuda al gobierno municipal de Dibulla, a la Gobernación de La Guajira y al Gobierno Nacional.

Como parte de estas acciones, interpusieron una acción popular con el fin de exigir medidas urgentes que permitan enfrentar la erosión costera.

A este panorama se suma otro factor que agrava la crisis: la incomunicación terrestre que enfrenta el departamento por el colapso del puente sobre el río Mendihuaca, lo que también impacta la llegada de turistas.