CANAL RCN
Colombia Video

Video muestra cómo el mar borró la playa de Palomino: 60 metros de arena desaparecieron

Más de 8.000 empresarios y trabajadores del turismo están afectados.

Valentina Bernal

febrero 16 de 2026
05:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un video que circula en redes sociales evidencia la magnitud de la crisis que enfrenta Palomino.

Las imágenes muestran cómo el mar avanza sin obstáculos y golpea directamente las estructuras ubicadas en la primera línea de playa. La arena, que durante años fue el principal atractivo del corregimiento, prácticamente desapareció.

Lluvias desatan emergencia en Nariño: vías incomunicadas, puentes colapsados y personas en riesgo
RELACIONADO

Lluvias desatan emergencia en Nariño: vías incomunicadas, puentes colapsados y personas en riesgo

La situación comenzó a agravarse desde el pasado 1 de febrero, cuando se registró el primer frente frío que afectó al Caribe. Aunque en esta zona de La Guajira el oleaje suele ser fuerte, desde ese momento la intensidad aumentó.

Ahora, el mar no solo se llevó cerca de 60 metros de playa, sino que dejó sin espacio para bañistas a uno de los destinos turísticos más visitados del departamento.

¿Cómo están las playas de Palomino por las lluvias?

Las olas ahora impactan de forma directa contra hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos construidos a la orilla.

Algunas estructuras han quedado semidestruidas y otras permanecen bajo amenaza constante, con riesgo de ser arrasadas y arrastradas por el agua.

Empresarios turísticos, trabajadores del sector y habitantes describen la situación como angustiante. La economía local depende en gran medida del turismo, y hoy más de 8.000 personas vinculadas a esta actividad están afectadas por la emergencia.

¿Qué pasará con las playas de Palomino?

Ante el deterioro acelerado de la playa y el riesgo para la infraestructura, la comunidad ha solicitado ayuda al gobierno municipal de Dibulla, a la Gobernación de La Guajira y al Gobierno Nacional.

Impactante video reveló segundo a segundo el desbordamiento de una quebrada en Medellín
RELACIONADO

Impactante video reveló segundo a segundo el desbordamiento de una quebrada en Medellín

Como parte de estas acciones, interpusieron una acción popular con el fin de exigir medidas urgentes que permitan enfrentar la erosión costera.

A este panorama se suma otro factor que agrava la crisis: la incomunicación terrestre que enfrenta el departamento por el colapso del puente sobre el río Mendihuaca, lo que también impacta la llegada de turistas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Alcaldía de Bogotá advierte que el Gobierno debe controlar las manifestaciones a las afueras del CAN

Cesar

Cesar advierte un aumento del 139% en los casos de dengue registrados en el departamento

Migración Colombia

Colombiana extraditada desde Chile fue capturada al aterrizar en Bogotá: ¿qué delito pesaba sobre ella?

Otras Noticias

Artistas

"Me estoy muriendo": reconocida cantante preocupó al hablar de un problema de salud

La cantante explicó cuál era su diagnóstico e indicó que estaba guardando reposo.

Independiente Medellín

Liverpool vs. Medellín: fecha, hora y canal para ver el inicio de la Copa Libertadores

Independiente Medellín visitará a Liverpool en la ida de la fase previa de la Copa Libertadores. Prográmese.

Colpensiones

Colpensiones da aviso a colombianos con importante trámite que deben realizar en este 2026

Argentina

Argentina enfrenta huelga general contra la reforma laboral de Javier Milei: pararían el transporte

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena