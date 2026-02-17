CANAL RCN
Colombia

UNGRD le responde a la Contraloría sobre recursos en el FNGRD: “Desconoce la naturaleza técnica”

La UNGRD explicó que los recursos están destinados para otros proyectos.

Caso UNGRD.
Caso UNGRD. Foto: UNGRD.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 17 de 2026
06:41 p. m.
La Contraloría está pendiente de la temporada invernal que azota varias regiones, principalmente en el norte. Por eso, sigue de cerca el manejo de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El antecedente del contrato de los carrotanques que desembocó en un escándalo de corrupción puso en el ojo del huracán a la UNGRD. Con la llegada de una nueva emergencia por las lluvias, aumenta el control para que no se repita algo similar.

Contraloría puso la lupa

En ese orden de ideas, la Contraloría le hará seguimiento a la gestión fiscal. Para ello, hizo varios requerimientos, tales como conocer el PAE que se implementará, estar articulada con los comités y autoridades locales; entre otros.

Aparte del tema de los carrotanques, otro antecedente es que en 2023, la UNGRD tuvo una baja ejecución cuando se atendió el fenómeno de La Niña.

Sumado a ello, la entidad reveló que para la vigencia de 2026, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tiene más de un billón de pesos para atender emergencias. Esto, pese a la declaratoria.

¿Qué respondió la UNGRD?

No obstante, en las últimas horas, la UNGRD entregó otra versión. Por un lado, señaló que los recursos del fondo no están disponibles libremente, debido a que tienen destinación específica para compromisos ya cuadrados.

“Sugerir su disponibilidad inmediata desconoce la naturaleza técnica del FNGRD, así como el régimen legal que regula su administración y el carácter inflexible de las obligaciones adquiridas”, precisó.

Si los recursos se emplearan para otra área, quedarían desfinanciados proyectos como los adelantados en Paratebueno, Medina y para comunidades indígenas en Providencia.

Por lo anterior, afirmar que el FNGRD dispone de $2.6 billones entre recursos disponibles y reservas para atender la emergencia, sin considerar los compromisos ya adquiridos y el costo de la recuperación, es impreciso.

