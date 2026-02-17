Tribunal Superior de Bogotá le dio 48 horas a la Universidad Nacional para que José Ismael Peña asuma como rector

Con un fallo de 27 páginas, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Consejo Superior de la Universidad Nacional que, en un plazo máximo de 48 horas, asuma como rector José Ismael Peña.

Con la decisión, el profesor Peña podrá regresar al cargo y mantenerse en él hasta finalizar el periodo comprendido entre el 2024 y el 2027. Además, establece que:

El “Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia (…) adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes, conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024”.

Y se revoque “la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá D.C., del 21 de diciembre de 2025 dentro de la acción de tutela promovida por José Ismael Peña contra la Universidad Nacional de Colombia (…) En su lugar se dispone conceder el amparo” de sus derechos fundamentales.

¿Por qué José Ismael Peña fue apartado del cargo en un primer momento?

Peña fue escogido como rector de la Universidad Nacional por el Consejo Superior Universitario (CSU), el 21 de marzo de 2024; con el movimiento estudiantil en desacuerdo y multitudinarias protestas a las afueras del campus, en Bogotá.

Los estudiantes y algunos docentes esperaban que el abogado Leopoldo Múnera, antiguo vicerrector de la sede y decano de la facultad de derecho, fuera elegido como el nuevo rector, tras ganar la consulta interna de la universidad.

También en 2012, Múnera recibió la mayor cantidad de votos, pero es el CSU el que escoge al rector, de los cinco candidatos más votados de la consulta, aunque no, necesariamente, tiene que ser su ganador.

Sin embargo, en un giro radical, en junio de ese mismo año, el Consejo dejó sin efecto la sesión en la que Peña fue escogido como rector y, en su lugar, nombró a Múnera, que fue rector hasta noviembre de 2025 y en febrero de 2026 renunció como profesor de la Universidad.