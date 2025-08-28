CANAL RCN
Cayó criminal que usó drones en varias oportunidades para atacar base militar en Guaviare

Alias Janpier, de las disidencias, fue detenido en Villavicencio.

Responsable de ataques con drones en Villavicencio
Foto: X/ Director de la Policía Nacional

agosto 28 de 2025
09:20 p. m.
Una ofensiva de las autoridades contra las disidencias de las Farc dejó como resultado la captura de alias Janpier, señalado de haber ejecutado uno de los ataques más graves contra instalaciones militares en Guaviare mediante el uso de drones modificados con explosivos.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional en coordinación con el Ejército, quienes lo ubicaron en Villavicencio, Meta.

Alias Janpier fue identificado como cabecilla de la red de apoyo de la estructura ‘Armando Ríos’, un grupo perteneciente a las disidencias que ha venido consolidando su presencia en diferentes zonas del oriente del país.

Las autoridades lo responsabilizan de planear y ejecutar los ataques ocurridos en Miraflores, Guaviare, en agosto de 2024 y en mayo pasado, cuando se emplearon cilindros con explosivos y drones adaptados para impactar contra una base militar.

¿Quién es el criminal que atraparon en Villavicencio?

Según las investigaciones, el capturado llevaba más de cinco años vinculado a actividades criminales y habría escalado posiciones dentro de la organización hasta convertirse en uno de los hombres de confianza.

La Policía y el Ejército señalaron que este individuo fue clave en la logística de la estructura, al coordinar acciones violentas contra la Fuerza Pública y al mismo tiempo participar en extorsiones que tenían como víctimas a habitantes y comerciantes de la zona.

Ahora, el capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de terrorismo, tráfico de armas, concierto para delinquir y extorsión.

