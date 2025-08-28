Cayó 'El Indio', jefe de sicarios del Clan del Golfo en Meta: videos muestran la brutalidad de sus crímenes

Un operativo de registro y allanamiento en el municipio de San Carlos de Guaroa permitió la captura de alias El Indio o Pijao, señalado como cabecilla de sicarios del Clan del Golfo con injerencia en el departamento del Meta.

La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército, venían siguiendo su rastro en medio de la ofensiva contra esta organización armada ilegal.

Este hombre es considerado uno de los principales responsables de la reciente ola de homicidios en la región, con presencia en Acacías, San Martín, Granada, San Carlos de Guaroa y Villavicencio.

De acuerdo con las investigaciones, habría llegado al Meta en 2024 procedente del Urabá antioqueño para expandir las operaciones del Clan del Golfo, coordinando asesinatos selectivos y disputas territoriales por el control del narcotráfico.

Revelan videos de los homicidios de alias El Indio en el Meta

Alias El Indio es señalado de coordinar y ejecutar al menos 16 homicidios en el Meta, varios de ellos cometidos en lugares públicos y con extrema violencia. La Policía reveló dos videos que muestran la manera en que actuaba.

En el primero se observa a un hombre caminando por una calle acompañado de su hijo, de 4 años, que le toma la mano. Ambos avanzan tranquilamente hasta que aparece el sicario, quien, sin mediar palabra, dispara a la cabeza del adulto delante del menor. La víctima cae de inmediato y no se conoce más sobre lo ocurrido después.

En una segunda grabación se ve a este sujeto ingresar a un restaurante. Una vez adentro, desenfunda un arma y dispara en repetidas ocasiones contra personas que estaban en el lugar. Luego huye del sitio y aborda una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice.

Cayó alias El Indio, jefe de sicarios del Clan del Golfo en el Meta

La detención de alias El Indio se produjo en una vivienda de zona rural de San Carlos de Guaroa.

Durante el procedimiento, intentó escapar, pero fue reducido por los uniformados. En su poder se encontraron un proveedor para pistola nueve milímetros y un celular que está bajo análisis judicial.

De acuerdo con las autoridades, además de los asesinatos atribuidos en Acacías, San Martín, Granada y San Carlos de Guaroa, alias El Indio estaría involucrado en al menos cinco homicidios en Villavicencio, todos relacionados con confrontaciones entre bandas de delincuencia común que mantenían alianzas con el Clan del Golfo.