CANAL RCN
Colombia

Secuestraron, torturaron y abusaron de una mujer frente a su esposo durante sus vacaciones en una cabaña en Guatapé

Dos hombres armados irrumpieron en el lugar, sometieron a la pareja y desataron la peor de las noches.

Red ilegal explotaba sexualmente a mujeres extranjeras
Abuso sexual en Neiva - Foto Archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
04:39 p. m.
Un plan turístico en Guatapé, Antioquia, terminó en una tragedia para una pareja que buscaba descanso.

Lo que comenzó como una estadía tranquila en una cabaña de alquiler, terminó en secuestro, violencia sexual, heridas con arma blanca y robo millonario.

La investigación permitió identificar y capturar a los presuntos responsables, quienes hoy enfrentan un proceso judicial con cargos por delitos de máxima gravedad.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 1 de junio en una cabaña turística ubicada en zona rural de Guatapé.

La pareja se encontraba en el lugar cuando dos hombres, armados con cuchillos y un arma de fuego, ingresaron violentamente.

Los señalados, identificados como Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado, ambos ciudadanos venezolanos, retuvieron a las víctimas bajo amenazas, las sometieron durante horas y las despojaron de pertenencias valoradas en más de 24 millones de pesos.

La agresión no terminó allí. Según la investigación, la mujer, de 26 años, fue víctima de abuso sexual forzado frente a su compañero sentimental. Además, la víctima sufrió heridas con arma blanca en varias partes del cuerpo durante el ataque.

Capturan a dos hombres que secuestraron y torturaron a una pareja en Guatapé

Luego de conocer lo sucedido, la Fiscalía coordinó un operativo con el CTI y el apoyo del Ejército Nacional, que culminó con la captura de los dos implicados.

Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, tras valorar las pruebas que los vinculan directamente con los delitos.

Los procesados fueron imputados por los delitos de secuestro simple, acto sexual violento, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Ninguno de los acusados aceptó los cargos presentados por un fiscal de la Seccional Antioquia.

