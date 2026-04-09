Dos exempleadas denunciaron a un reconocido cantante por presunta agresión sexual y trabajo forzado

Dos mujeres que trabajaron como empleadas en propiedades del cantante español Julio Iglesias presentaron una nueva querella en su contra por presuntos delitos de agresión sexual, acoso, malos tratos y condiciones laborales forzadas.

La denuncia fue presentada nuevamente ante la justicia española y cuenta con la representación de la organización Women's Link Worldwide, que anunció el caso este viernes.

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Las dos mujeres ya habían acudido a las autoridades en enero, cuando formularon una primera denuncia contra el artista. Sin embargo, ese proceso fue archivado porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar hechos que, según los testimonios, habrían ocurrido en Bahamas y República Dominicana.

Ahora, sostienen que existen argumentos legales para que España pueda asumir el caso.

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De acuerdo con el nuevo recurso presentado, ambas mujeres aseguran que durante 2021, cuando trabajaban en propiedades de Iglesias en esos dos países, habrían sido sometidas a situaciones que califican como acoso y agresiones sexuales continuas.

También sostienen que enfrentaron presuntos malos tratos y condiciones laborales que, según su versión, habrían sido forzadas y degradantes.

Los señalamientos corresponden exclusivamente a los testimonios de las denunciantes y deberán ser examinados por las autoridades judiciales antes de establecer cualquier responsabilidad penal.

La organización Women's Link Worldwide busca que los hechos sean investigados y que las mujeres puedan acceder a la justicia pese a que los episodios denunciados presuntamente ocurrieron fuera de territorio español.

¿Por qué presentaron nuevamente la denuncia?

Uno de los puntos centrales de la nueva querella es precisamente la competencia de los tribunales españoles.

Women's Link Worldwide sostiene que existe una legislación que permite a España investigar determinados delitos cometidos en el extranjero cuando existen vínculos relevantes con el país.

La organización argumenta que, si una persona de nacionalidad española presuntamente comete fuera de España un hecho que también constituye delito en el lugar donde ocurrió, podrían existir circunstancias que permitan a la justicia española intervenir.

Por esta razón, las denunciantes decidieron presentar nuevamente el caso, pese al archivo de la primera actuación.

La directora ejecutiva de Women's Link Worldwide, Jovana Ríos Cisnero, defendió esta decisión y aseguró que el Estado español debe garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia sin que la identidad o notoriedad de la persona denunciada sea un factor determinante.

¿Qué ha dicho el cantante Julio Iglesias sobre las denuncias en su contra?

Julio Iglesias, de 82 años, rechazó de manera contundente las acusaciones formuladas en su contra.

El cantante calificó los señalamientos como “absolutamente falsos” y negó haber abusado, obligado o faltado al respeto a alguna mujer.

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De esta manera, el artista se ha desmarcado de las acusaciones mientras el caso vuelve a plantearse ante las autoridades españolas.