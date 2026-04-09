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El reclamo de José Mourinho al 'Cucho Hernández' en la derrota de Real Madrid ante el Betis

Real Betis logró imponerse ante el poderoso Real Madrid con la presencia de los colombianos Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa.

Cucho Hernández José Mourinho
FOTO: @cuchohernandez | AFP

Ángel Ballén

septiembre 04 de 2026
04:56 p. m.
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Real Betis dio la sorpresa en la cuarta jornada de LaLiga tras vencer en el estadio La Cartuja al poderoso Real Madrid de José Mourinho, que hasta la fecha llevaba paso perfecto con 9 puntos de 9 posibles. El equipo ganó por la mínima diferencia con un gol del delantero irlandés Troy Parrott.

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Los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa sumaron minutos en este encuentro. De hecho, el volante caldense fue vital en la victoria del equipo local, pues conectó un remate de cabeza que fue atajado por el portero del Madrid, pero quedó el rebote para el único tanto del partido.

El reclamo de José Mourinho al 'Cucho' Hernández

Uno de los momentos que más llamó la atención en redes sociales, fue el reclamo del histórico entrenador portugués al delantero pereirano. 'Cucho' se encontraba tendido en el terreno de juego tras una falta en la mitad de la cancha, cuando Mourinho le hizo un gesto con la mano.

Lo que se evidenció en las imágenes de trasmisión es que Mourinho le indica que se levante y vuelva a jugar, mientras voltea la cara. Además, uno de sus colaboradores mira directamente a Hernández haciéndole el gesto de 'no' con el dedo.

Real Betis pelea por el liderato

El equipo de los dos colombianos comenzó con pie derecho esta temporada y ya amenaza a los dominantes de LaLiga, FC Barcelona y Real Madrid.

El equipo lleva 9 puntos en cuatro partidos, producto de sus victorias ante Real Sociedad, Valencia y Real Madrid. Venían de caer por goleada en la fecha anterior ante el Levante.

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