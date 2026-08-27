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Principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú fue capturado en Bogotá

El presidente Abelardo de la Espriella utilizó su captura para enviar un mensaje a los criminales que buscan refugio en Colombia.

Foto: @ABDELAESPRIELLA / X
Foto: @ABDELAESPRIELLA / X

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
12:29 p. m.
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Haciendo “pucheros” fue visto Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, tras ser capturado por la Fuerza Pública en Fontibón, occidente de Bogotá.

La noticia sobre lo que ocurrió en las últimas horas con el principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú la compartió el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter.

De acuerdo con el mandatario, “alias Nairobi estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, era requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos”.

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“Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal”

En su mensaje, el jefe de Estado fue insistente en que el país no servirá de refugio a los criminales y que la Fuerza Pública está lista para perseguirlos hasta llevarlos tras las rejas:

“El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”.

Detuvieron al cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá y Soacha
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Otros seis integrantes del Tren de Aragua fueron capturados en Bogotá:

Semanas atrás, otros seis integrantes del Tren de Aragua fueron capturados por la Policía en Bogotá. Según las autoridades, delinquían en las localidades de Kennedy y Chapinero.

Su modus operandi consistía en contactar a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería y compartir con ellas videos amenazantes en los que utilizaban armas de fuego.

Si no accedían a sus exigencias, se presentaban en sus locales comerciales para cometer violentos ataques que llegaron a quedar registrados en video.

Entre los capturados se encuentran alias El Cojo, presunto cabecilla de sector de la calle 38 en Kennedy; alias Mateo y alias Breque, presuntos jefes de zona en Chapinero y Bellavista; alias Kevin, presunto responsable de recaudar el dinero de las extorsiones, y los presuntos sicarios alias Juan y alias Reinel.

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