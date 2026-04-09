VIDEO | Emergencia en el puerto de Cartagena por un yate en llamas: esto se sabe

En la tarde de este viernes 4 de septiembre, se registró una emergencia en el puerto de Cartagena por un yate en llamas.

La embarcación se incendió en el sector de la Marina Todomar, bahía de Manga. Estaba ubicada al lado de los demás yates y los pescadores lograron remolcarla hasta la parte central para que no generara afectaciones mayores.

¿Qué se sabe sobre el incendio?

Al sitio llegó la Armada Nacional para sofocar las llamas y controlar la situación. Las autoridades investigan qué pudo haber causado este incendio.

Los habitantes que se encontraban en los alrededores contaron que el yate estaba parqueando en la bahía cuando de un momento a otro comenzó a incendiarse. Hasta ahora, no se tienen registros de otras embarcaciones afectadas o personas lesionadas.

¿Por qué ocurren incendios en los barcos?

La Escuela Náutica de Barcelona Yacht Point explica en su sitio web cómo actuar cuando ocurren incendios en las embarcaciones, los cuales suelen originarse por mal mantenimiento de la estructura o errores de la tripulación.

Algunas de las causas más frecuentes son fugas de gas en la cocina, dejar trapos u objetos inflamables (trapos, pinturas, combustible, aceite, entre otros) cerca del fuego, fumar dentro del buque dejando mal apagados los cigarrillos, recalentamiento del motor, fugas de combustible o cables recalentados.

Se debe tener en cuenta que antes de subirse, se debe garantizar la presencia de extintores para controlar en una primera instancia la emergencia. En caso de que se prenda en llamas, hay que ubicar el foco del incendio e intentar apagarlo antes de se extienda.

Para entrar en contacto, hay que vestir chaleco salvavidas y tener una ruta clara para permitir que el aire salga. Con mantas o el extintor, se pueden controlar las llamas; pero si es de mayor magnitud, hay que comunicarse con las autoridades responsables del cuidado de la embarcación.