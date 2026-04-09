¿En qué fecha cae la prima de fin de año 2026 y cómo calcularla? Esto debe saber

El cierre de año representa una de las etapas más esperadas por los trabajadores dependientes en Colombia. La llegada de la prima de navidad, prestación social de carácter obligatorio contemplada en la legislación laboral colombiana, constituye un alivio financiero clave para solventar los gastos festivos, saldar deudas o planificar metas de ahorro.

Sin embargo, tanto empleados como empleadores deben tener claridad sobre los plazos fijados por la norma y la metodología exacta para calcular este beneficio sin incurrir en inconsistencias.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), la prima de servicios corresponde a 30 días de salario por año laborado, los cuales se dividen en dos desembolsos semestrales de 15 días cada uno.

¿Cuántos días quedan para el pago de la prima de fin de año?

Para el segundo semestre de 2026, la normativa estipula que la fecha límite para el pago de la prima de fin de año es el sábado 20 de diciembre de 2026.

Aunque las empresas disponen de un margen durante los primeros 20 días de ese mes para realizar el giro, bajo ninguna circunstancia la transferencia debe postergarse más allá del límite legal. El incumplimiento en los términos de pago genera sanciones moratorias que obligan al empleador a indemnizar al trabajador con un día de salario por cada día de retraso.

Bajo este panorama, y según las cuentas, quedan tan solo 107 días para el pago de este beneficio que reciben muchos trabajadores.

Cálculo de la prima de fin de año

El cálculo del monto exacto que corresponde por concepto de prima de navidad responde a una regla matemática estandarizada que vincula la retribución salarial con el tiempo efectivamente prestado durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

En primer lugar, se debe identificar el salario base de liquidación. Esta cifra no se limita únicamente al sueldo ordinario mensual, sino que debe incluir el auxilio de transporte legal para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, además del promedio de pagos complementarios como horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos y comisiones variables causadas durante el semestre.

En segundo lugar, es necesario determinar la cantidad de días laborados. Para un trabajador que completó todo el semestre de forma continua, la cifra de referencia equivale a 180 días, los cuales se calculan bajo la convención laboral de meses de 30 días. Si la vinculación laboral inició con posterioridad al 1 de julio de 2026, únicamente se contabilizan los días reales transcurridos desde la fecha de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2026.

Finalmente, para ejecutar la liquidación, se debe multiplicar el salario base total por la cantidad de días laborados en el semestre y dividir el resultado entre 360.

Ejemplos

Para ilustrar el primer caso de un semestre completo con auxilio de transporte, considérese a un empleado que devenga un salario base sumado al auxilio de transporte por un total acumulado de 1.800.000 pesos colombianos y laboró los 180 días del semestre. El procedimiento consiste en multiplicar 1.800.000 por 180, lo que da un total de 324.000.000, y posteriormente dividir esta cifra entre 360. Como resultado, el valor final a recibir por concepto de prima es de 900.000 pesos colombianos.

En un segundo caso correspondiente a tiempo parcial, obsérvese el ejemplo de un trabajador contratado el 1 de septiembre de 2026 con un salario base total de 2.400.000 pesos colombianos, quien habrá acumulado 120 días laborados al cierre del año. En este escenario, se multiplica 2.400.000 por 120 para obtener 288.000.000, y al dividir ese resultado entre 360, se obtiene un pago de prima equivalente a 800.000 pesos colombianos.