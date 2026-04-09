"Arrancó la Vía Milagro": Gobierno da inicio a obras de doble calzada entre Santa Marta y Barranquilla

La construcción de la Vía Milagro, proyecto que busca mejorar la conexión entre Barranquilla y Santa Marta, ya tiene uno de sus primeros frentes de obra en ejecución. El Instituto Nacional de Vías (Invías) inició la construcción de un viaducto en doble calzada en el kilómetro 19, una estructura que tendrá cerca de cinco kilómetros de longitud.

El corredor Barranquilla-Ciénaga-Santa Marta es considerado estratégico para la movilidad del Caribe colombiano debido a su importancia para el transporte de pasajeros, carga y mercancías hacia los principales centros urbanos y portuarios de la región.

¿Qué obras contempla la Vía Milagro entre Barranquilla y Santa Marta?

Uno de los componentes centrales es el viaducto del kilómetro 19, que permitirá trasladar la circulación a una estructura en doble calzada y reducir la exposición directa de la carretera a los procesos de erosión. El proyecto también contempla intervenciones asociadas a la recuperación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, incluidos trabajos relacionados con manglares y protección de la biodiversidad.

La intervención no se limita al viaducto. De acuerdo con la información entregada por Invías, el corredor incluye otros frentes de infraestructura, entre ellos la variante de Ciénaga, tramos de doble calzada y obras de mantenimiento. Además, se adelantan trámites relacionados con la intervención y traslado de redes de gas que atraviesan sectores incluidos en el proyecto.

En términos financieros, Invías reportó un contrato activo con recursos disponibles por entre $400.000 millones y $430.000 millones para respaldar el avance de los trabajos. El denominado Hito 1 tiene un costo estimado cercano a $1,5 billones, mientras que el Hito 2 contempla dos tramos de 3,5 y 4,8 kilómetros.

El plan general también contempla inversiones de varios billones de pesos. Según las cifras divulgadas por Invías, las inversiones previstas por el Gobierno Nacional para el corredor se acercan a $4 billones, mientras que las asociadas a la concesión se estiman en $6,5 billones, entre inversión de capital y costos operativos.

¿Por qué es importante la doble calzada Barranquilla-Ciénaga?

La importancia de la obra está relacionada tanto con la movilidad como con la actividad económica del Caribe. Una conexión vial con mejores condiciones puede facilitar el transporte entre Barranquilla, Ciénaga y Santa Marta, además de favorecer el acceso de productores y comerciantes a los mercados regionales.

El proyecto también tiene un componente ambiental relevante. La carretera atraviesa una zona próxima a la Ciénaga Grande de Santa Marta, por lo que las obras deben conciliar la ampliación y protección de la infraestructura con la conservación de los ecosistemas. Para ello intervienen entidades como el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Invías y los equipos técnicos vinculados al proyecto.

El antecedente más importante de la modernización de este corredor es el nuevo puente Pumarejo, cuya construcción representó una inversión cercana a un billón de pesos. A este proyecto se suman estudios ambientales y técnicos que, según Invías, han requerido inversiones por aproximadamente $356.000 millones, además del acompañamiento de entidades especializadas.

Aunque el inicio del viaducto representa un avance concreto, la terminación de todo el corredor todavía depende de la disponibilidad de recursos, los trámites ambientales y la ejecución de los diferentes frentes de obra. Para el Hito 2, Invías plantea incorporar los tramos pendientes a un nuevo paquete de proyectos viales de la Nación con el fin de garantizar su financiación.