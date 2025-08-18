Cayó extranjero que habría perpetrado masacre de cinco personas en puente de Rumichaca

Tras su captura en Ipiales, Nariño, la Fiscalía imputó al joven de nacionalidad venezolana por los delitos de homicidio agravado.

La Fiscalía envió a la cárcel a un joven de nacionalidad extranjera, identificado como Jhon Keiner Michael Pérez Tovar, señalado de participar directamente en el ataque armado que dejó cinco muertos en el puente internacional de Rumichaca, en Ipiales, frontera con Ecuador.

Un adolescente de 17 años hace parte de las cinco las víctimas de la masacre perpetrada en noviembre de 2024.

¿Quién es el presunto autor de la masacre en el puente de Rumichaca?

El presunto responsable de abrir fuego contra un grupo de personas en el sector de Voladero, Ipiales, fue presentado ante un juez de control de garantías.

Jhon Keiner Michael Pérez Tovar es señalado de participar en el ataque armado en el sector conocido como Voladero, en el puente internacional de Rumichaca y fue imputado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

El presunto sicario no aceptó los cargos imputados y el juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Pruebas que incriminan a presunto autor de la masacre en el puente de Rumichaca

De acuerdo con los elementos probatorios recolectados por la Fiscalía en medio de la investigación, Pérez Tovar, junto con otro hombre, habría disparado en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraba reunido en la zona fronteriza.

La arremetida dejó un saldo de cinco muertos, dos murieron en el lugar de los hechos, entre ellos un adolescente de 17 años, mientras que tres más resultaron gravemente heridos y fallecieron en su traslado a un centro asistencial.

Las diligencias de captura se llevaron a cabo en el barrio La Laguna de Ipiales, en un operativo conjunto con la Policía Nacional. Tras su aprehensión, un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial (DAT) lo presentó ante la justicia, imputándole los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.