Masacre en Betulia: tres personas fueron asesinadas y sus cuerpos lanzados a un barranco
La masacre se registró a 10 minutos de la cabecera municipal. Por ahora se desconoce la identidad de las víctimas.
Noticias RCN
03:04 p. m.
Una nueva masacre se registró muy cerca del casco urbano del municipio de Betulia, Antioquia. Tres personas fueron asesinadas a la altura del sector La Balastrera, a unos 10 minutos de la cabecera municipal.
Por ahora se desconoce la identidad de las víctimas y de los posibles responsables de este terrible hecho.
Tras escuchar los disparos, la comunidad alertó a las autoridades. Bomberos y Policía se desplazaron a la zona y trabajan en la recuperación de los cuerpos, los cuales fueron abandonados en un barranco.
Los cuerpos fueron lanzados a un barranco
Camilo Serna, alcalde de Betulia, confirmó que la masacre se presentó el viernes 8 de agosto.
Además, indicó que, debido a la complejidad geográfica de la zona, las labores para recuperar los cuerpos no han sido fáciles.
En esta zona de Antioquia son frecuentes los enfrentamientos entre integrantes del Clan del Golfo y una banda conocida como ’20 de julio’, por la disputa del control del territorio.