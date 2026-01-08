Vicepresidente de los Estados Unidos evaluó positivamente la llamada entre Petro y Trump ¿Qué dijo Francia?

Tras su primera conversación telefónica los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Estados Unidos, Donald Trump, acordaron reunirse “próximamente”, en la Casa Blanca.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, comprendiendo el largo historial de roces entre ambos mandatarios, a través de las redes sociales.

Su primer desencuentro ocurrió el domingo 26 de enero del 2025, a menos de una semana de que el presidente Trump regresara al cargo para su segundo mandato. Sin embargo, las tensiones diplomáticas entre ambos países parecen haberse aplacado tras la llamada de 55 minutos, en la que fueron abordados temas como Venezuela y el narcotráfico.

Vicepresidente de los EE. UU. calificó positivamente la primera conversación entre ambos mandatarios:

En rueda de prensa, desde la Casa Blanca, el vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, calificó positivamente la llamada entre Petro y Trump, que se reunirán una vez la Cancillería colombiana y el secretario de Estado, Marco Rubio, acuerden una fecha. Según comentó:

Fue “una conversación telefónica muy productiva”, que permite a los Estados Unidos seguir “dialogando en todos los niveles de gobierno con varios de nuestros amigos en la región del Caribe. De hecho, creo que esto es muy beneficioso para la paz en el Caribe, porque, al eliminar una importante fuente de ingresos de los cárteles ilegales, como el tráfico de cocaína, el tráfico de fentanilo y otras fuentes de ingresos ilícitos, se elimina el poder de una de las principales fuerzas desestabilizadoras en América Latina y el Caribe”.

Además, destacó los esfuerzos del presidente Trump, que, según incluyó en su placa conmemorativa en la Casa Blanca, logró “acabar” con ocho guerras en menos de un año y luego capturó al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa:

“De verdad creo, lo decimos constantemente, que este es el presidente de la paz. Una de las maneras de establecer la paz en su propio hemisferio es dejar claro que Estados Unidos será respetado, que Estados Unidos está dispuesto a quitarle poder a las organizaciones criminales de los cárteles y dárselo a gobiernos legítimos."

¿Qué dijo Francia Márquez sobre la conversación entre Petro y Trump?

Tras rechazar las “reiteradas amenazas” de Trump en contra de Petro, que llevaron al presidente a llamar a protestas en todo el país, “en defensa de la soberanía nacional”, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina celebró el acercamiento entre ambos mandatarios.

En su cuenta en la red social X comentó: “Saludo con beneplácito que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump hayan tenido un diálogo inicial a través de una llamada, que la diplomacia permita seguir teniendo puentes de diálogo entre los dos gobiernos”. Y sostuvo que con respeto y reconocimiento podrán construir un puente en medio de sus diferencias.