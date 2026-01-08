CANAL RCN
Economía

La línea verde que confundió a muchos conductores en la vía: qué es y multa por ignorarla

La línea verde en la Autopista Norte no es decorativa. Conozca qué significa, cuándo aplica y la costosa multa que pueden recibir los conductores por no respetarla.

Línea verde en la vía
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

enero 08 de 2026
04:57 p. m.
Durante la temporada de vacaciones y el regreso a la rutina, muchos conductores en Bogotá se llevaron una sorpresa al transitar por la Autopista Norte.

Y es que una línea verde pintada sobre el asfalto no pasó desapercibida y ha generado dudas, confusión y hasta comparendos. Aunque para algunos parece una simple marca decorativa, en realidad tiene un significado claro y consecuencias económicas serias si no se respeta.

Esta señalización especial existe desde hace varios años, pero en épocas de mayor tráfico vuelve a llamar la atención de quienes no conocen su función o no circulan con frecuencia por el norte de la ciudad.

¿Qué significa la línea verde en la Autopista Norte?

La línea verde señala un carril exclusivo para rutas escolares, diseñado para facilitar el desplazamiento de miles de estudiantes que se movilizan diariamente hacia colegios, jardines infantiles y universidades del norte de Bogotá.

Este carril está ubicado en la calzada oriental de la Autopista Norte, entre las calles 170 y 245.

Según cifras oficiales, cerca de 100.000 estudiantes se benefician cada día de este corredor preferencial, ya que les permite evitar los habituales trancones en horas pico y mejorar los tiempos de llegada a sus instituciones educativas.

La medida también busca reforzar la seguridad vial de los menores, uno de los grupos más vulnerables en la vía.

El uso del carril está restringido, pues solo las rutas escolares pueden circular por allí entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m. Fuera de ese horario, cualquier vehículo puede utilizarlo sin problema.

La multa por no respetar la línea verde

Las autoridades de movilidad han sido claras, pues no respetar la línea verde tiene sanción. Quienes circulen por este carril en el horario restringido y no estén autorizados recibirán un comparendo correspondiente a la infracción D6, contemplada en el Código Nacional de Tránsito.

Esta falta se aplica por adelantar o circular en zonas donde la señalización lo prohíbe, y en 2026 la multa puede superar los $1.200.000, según la tabla de autoliquidación vigente.

