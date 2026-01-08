CANAL RCN
Buque científico de Colombia que va a la Antártida no ha podido llegar a puerto por las condiciones climáticas en Punta Arenas

La tripulación colombiana aprovechó la espera para conocer el buque rompehielos de la Armada chilena, Almirante Viel.

enero 08 de 2026
03:47 p. m.
Las condiciones meteorológicas en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, no han permitido que el mayor buque científico de la Armada de Colombia, el ARC Simón Bolívar, llegue a puerto.

De momento, la tripulación ha logrado acercarse, únicamente, a bordo del bote de comando, debido a que las ráfagas de viento han impedido que otros barcos zarpen, retrasando su itinerario.

Cuando mejoren las condiciones, el buque podrá atracar. Mientras, esperan la autorización del muelle y que las condiciones mejoren lo suficiente para que otras embarcaciones liberen el puerto de carga y puedan abastecerse antes de continuar su camino hacia el “corazón de la tierra”.

Por qué oficiales de la Armada chilena y ecuatoriana acompañan la misión científica de Colombia hacia la Antártida
Aprovechando la espera, los colombianos visitaron un buque rompehielos de la Armada de Chile:

En las costas de Chile, integrantes de la tripulación del ARC Simón Bolívar y un equipo de Noticias RCN conocieron el Almirante Viel, un buque rompehielos y científico-marino de la armada chilena, que realiza viajes a la Antártida, como la embarcación colombiana en esta ocasión.

Se trata de un buque de gran tamaño y alta tecnología que sorprendió a sus visitantes, entre ellos, teniente Alba Anteliz, médica del ARC Simón Bolívar: “El tamaño de la infraestructura llama mucho la atención, las capacidades pueden ser similares a las del Simón Bolívar, pero el tamaño (del Almirante Viel) es sorprendente”.

Al interior de la embarcación se encuentra todo lo que marinos chilenos podrían necesitar en el continente más frío y austral del planeta. Según explicó el capitán Camilo Lamilla, médico del Almirante Viel, tienen “capacidad para siete pacientes hospitalizados, en caso de requerirse, y una sala de hipotermia en caso de que haya alguna exposición mayor al tiempo recomendado. Alguna persona que haya caído al agua, por ejemplo, podemos recuperarla”.

El Buque ARC Simón Bolívar navegó por los canales patagónicos en medio de paisajes majestuosos y únicos
Armada de Colombia aprende de los chilenos en su misión a la Antártida:

Las instalaciones, comodidades a bordo e infraestructura tecnológica y científica del Almirante Viel dan cuenta de su liderazgo en expediciones realizadas al continente blanco.

Los colombianos, de acuerdo con el capitán Carlos Torres, comandante del ARC Simón Bolívar, se encuentran aprendiendo sobre él, entendiendo que “es un buque de una ingeniería increíble. Chile también se convierte en un referente de ingeniería naval y estamos conociendo estas capacidades increíbles, aprendiendo de nuestros hermanos chilenos”.

Y no es para menos, según el teniente Jorge Matus, oficial de sensores del Almirante Viel, “si quisiéramos hablar de sus capacidades, tendríamos que hablar de tres, principalmente. La primera es la capacidad antártica, es decir, la capacidad rompehielos; tiene una especificación polar que le permite romper hasta un metro de espesor de hielo y, finalmente, nuestra capacidad para la investigación científico-marina, vamos a tener una serie de hidroacústicos para hacer mapeos submarinos, investigación oceanográfica y tomaremos muestras con distintos equipos”.

